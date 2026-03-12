В Ірані підтвердили поранення нового верховного лідера Моджтаби Хаменеї

Під час ударів США та Ізраїлю по Ірану був поранений Моджтаба Хаменеї (Фото: Rouhollah Vahdati/ISNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

У Міністерстві закордонних справ Ірану підтвердили, що новий верховний лідер країни Моджтабі Хаменеї був поранений під час спецоперації США та Ізраїлю.

Про це у четвер, 12 березня, заявив представник МЗС ісламської республіки Есмаїл Багаї в інтерв'ю Corriere della Sera.

Він зазначив, що попри поранення, стан Моджтаби Хаменеї оцінюють як задовільний.

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«Він поранений, але почувається добре. Я не знаю, коли він виступить зі своєю першою промовою», — сказав Багаї.

За даними джерела CNN, Хаменеї отримав перелом стопи, а також має синець біля лівого ока і незначні порізи на обличчі.

Посол Ірану на Кіпрі Аліреза Саларіан розповів виданню The Guardian, що Хаменеї отримав поранення під час того самого авіаудару, внаслідок якого загинув його батько — колишній верховний лідер Алі Хаменеї — разом із п’ятьма іншими членами родини.

11 березня в NYT писали, що Моджтаба Хаменеї отримав поранення на початку спецоперації США та Ізраїлю. За даними джерел видання, через травми та міркування безпеки він не з’являється на публіці і перебуває у захищеному місці з обмеженим зв’язком.

8 березня Рада експертів Ірану обрала новим верховним лідером країни Моджтабу Хаменеї, сина загиблого аятоли Алі Хаменеї.

Повідомлення про обрання нового верховного лідеру Ірану з’явились через кілька годин після того, як Армія оборони Ізраїлю попередила перед засіданням Асамблеї експертів, що «Ізраїль продовжуватиме стежити за будь-яким наступником і будь-ким, хто прагне призначити наступника», попереджаючи, що вона"не вагатиметься атакувати" будь-кого з десятків членів, які брали участь у зустрічі.

Водночас президент США Дональд Трамп ще до оголошення імені Хаменеї заявив, що новий верховний лідер Ірану «не протримається довго», якщо іранська сторона спочатку не отримає схвалення Білого дому.

Інфографіка: NV

Що відомо про наступника Алі Хаменеї

Як писало агентство Reuters, Моджтаба вважається прихильником жорсткого консервативного табору Ірану, як і його батько, і публічно підтримував жорстку політику щодо противників режиму і зовнішніх ворогів. Моджтаба Хаменеї ніколи офіційно не обіймав державних посад, але, як вважається, має закулісний вплив у політичному і силовому апараті та тісні зв’язки з КВІР. У 2019 році США запровадили проти нього санкції.

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Моджтаба навчався у семінаріях міста Кум, ключового центру ісламської ідеології в Ірані, та є вихідцем із консервативних релігійних кіл Ірану. У цьому середовищі його батько відігравав помітну роль під час Ісламської революції та повалення шаха Мохаммеда Рези Пехлеві — іранського прозахідного монарха.

Син Хаменеї відомий своїми тісними зв’язками з Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР) — воєнізованим формуванням, яке було створене для «захисту завоювань революції» і стало найвпливовішою військовою силою в Ірані. Отримавши освіту, Моджтаба Хаменеї приєднався до лав КВІР наприкінці 80-х років і взяв участь в останньому періоді війни Ірану з Іраком (тривала у 1980−1988 роках).

Після того, як у 1989 році його батько став Верховним лідером Ірану, Моджтаба з роками нарощував свій залаштунковий вплив в іранському режимі під керівництвом Хаменеї.

Reuters із посиланням на власні джерела додає, що за останні 20 років Хаменеї-молодший «встановив тісні зв’язки з КВІР, що забезпечило йому додатковий вплив у політичному та безпековому апараті Ірану».

28 лютого 2026 року майже вся родина Хаменеї стала ціллю перших ударів Ізраїлю та США по Ірану. Окрім Алі Хаменеї, унаслідок цих атак загинула дружина Моджтаби Хаменеї, його син і мати.