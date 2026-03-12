Новий верховний лідер Ірану у першому зверненні пригрозив ударами по базах США і блокадою Ормузької протоки

Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї опублікував своє перше звернення. Він закликав народ до єдності та попередив, що Ормузька протока, ключовий судноплавний маршрут, залишатиметься закритою як «інструмент тиску».

Про це повідомляє CNN.

У заяві, яку ведучий зачитав в ефірі державного телебачення Ірану, також містилося попередження про те, що всі американські бази в регіоні мають бути закриті, інакше вони «будуть атаковані».

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Хаменеї каже, що Тегеран вірить у «дружбу» зі своїми сусідами. Він наголосив, що Іран націлений лише на американські бази в цих країнах.

«Дорогі брати-комбатанти, вимогою народних мас є продовження ефективної та такої, що змушує шкодувати, оборони. Важіль закриття Ормузької протоки, безумовно, має далі використовуватися. Також були проведені дослідження щодо відкриття інших фронтів, на яких ворог має мало досвіду і був би вкрай вразливим. Їх активація відбудеться, якщо воєнна ситуація триватиме, і відповідно до міркувань доцільності», — наводить слова Хаменеї Associated Press.

Інфографіка: NV

8 березня Рада експертів Ірану обрала новим верховним лідером країни Моджтабу Хаменеї, сина загиблого аятоли Алі Хаменеї.

11 березня видання NYT писало, що Моджтаба Хаменеї отримав поранення на початку спецоперації США та Ізраїлю. За даними джерел, через травми та міркування безпеки він не з’являється на публіці і перебуває у захищеному місці з обмеженим зв’язком.

Посол Ірану на Кіпрі Аліреза Саларіан розповів виданню The Guardian, що Хаменеї отримав поранення під час того самого авіаудару, внаслідок якого загинув його батько — колишній верховний лідер Алі Хаменеї — разом із п’ятьма іншими членами родини.

За даними джерела CNN, Хаменеї отримав перелом стопи, а також має синець біля лівого ока і незначні порізи на обличчі.

Згодом у МЗС Ірану підтвердили, що новий верховний лідер країни був поранений під час спецоперації США та Ізраїлю.

Що відомо про наступника Алі Хаменеї

Як писало агентство Reuters, Моджтаба Хаменеї вважається прихильником консервативного табору Ірану, як і його батько, і публічно підтримував жорстку політику щодо противників режиму і зовнішніх ворогів.

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Моджтаба навчався у семінаріях міста Кум, ключового центру ісламської ідеології в Ірані, та є вихідцем із консервативних релігійних кіл країни. У цьому середовищі його батько відігравав помітну роль під час Ісламської революції та повалення шаха Мохаммеда Рези Пехлеві — іранського прозахідного монарха.

Син Алі Хаменеї відомий своїми тісними зв’язками з Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР) — воєнізованим формуванням, яке було створене для «захисту завоювань революції» і стало найвпливовішою військовою силою в Ірані. Отримавши освіту, Моджтаба Хаменеї приєднався до лав КВІР наприкінці 80-х років і взяв участь в останньому періоді війни Ірану з Іраком (тривала у 1980−1988 роках).

Після того, як у 1989 році його батько став верховним лідером Ірану, Моджтаба з роками нарощував свій залаштунковий вплив в іранському режимі під керівництвом Хаменеї.

Reuters із посиланням на власні джерела додає, що за останні 20 років Хаменеї-молодший «встановив тісні зв’язки з КВІР, що забезпечило йому додатковий вплив у політичному та безпековому апараті Ірану».

У 2019 році США запровадили санкції проти Моджтаби Хаменеї.

28 лютого 2026 року майже вся родина Хаменеї стала ціллю перших ударів Ізраїлю та США по Ірану. Окрім Алі Хаменеї, унаслідок цих атак загинула дружина Моджтаби Хаменеї, його син і мати.