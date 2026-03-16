Президент США був здивований, дізнавшись, що, за даними американської розвідки, новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї може бути геєм. Це стало причиною того, що його батько Алі Хаменеї не хотів, щоб він очолив Ісламську Республіку, повідомляє New York Post.

За словами джерел, Трамп не зміг стримати здивування і голосно розсміявся, коли дізнався цю інформацію. Інші учасники брифінгу також визнали це «дуже смішним». Один зі співробітників розвідки продовжував сміятися з цього протягом кількох днів, сказала людина, знайома з перебігом брифінгу.

Реклама

Ці дані американські розвідслужби вважають достовірними, а не частиною кампанії з підриву авторитету Хаменеї. Моджтаба, як повідомляється, мав стосунки зі своїм учителем та дістав прізвисько «сила за одягом».

Ще одне джерело додало, що Хаменеї-молодший мав стосунки з людиною, яка раніше працювала на його сім'ю.

Інший співрозмовник видання стверджує, що новий аятола робив «агресивні» пропозиції чоловікам, які доглядали за ним, ймовірно, перебуваючи під впливом сильнодіючих ліків.

Джерела The Post наполягають на достовірності інформації, а одне з них заявило, що її «отримали від одного з найзахищеніших джерел, якими володіє уряд». Співрозмовники видання повідомили, що Алі Хаменеї знав про те, що його син захоплений чоловіками.

«Той факт, що це питання було порушено на найвищому рівні, свідчить про наявність певної впевненості в його обґрунтованості», — додало джерело.

Чутки про сексуальну орієнтацію Моджтаби ширилися в Ірані ще з 2024 року після аварії вертольота, в якому загинув тодішній президент Ібрагім Раїсі, якого Алі Хаменеї вважав своїм наступником. Деякі деталі приватного життя Моджтаби вже раніше потрапляли в ЗМІ.

У секретній дипломатичній телеграмі США від 2008 року, опублікованій WikiLeaks, йшлося про лікування Моджтаби в Великій Британії від імпотенції, однак причина цього не уточнювали. У досьє Держдепартаменту США зазначається, що Моджтаба одружився приблизно в 30 років, ймовірно, через труднощі з фертильністю, яку він лікував під час трьох поїздок до Великої Британії. У документі йдеться, що лише після четвертої поїздки його дружина завагітніла.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, дружина Моджтаби, Захра Адель, та його син Мохаммад Бакір загинули внаслідок авіаудару, під час якого був убитий і його батько. У нового верховного лідера є ще один син, Мохаммад Алі, і дочка Фатіма. В Ірані гомосексуальні стосунки заборонені, але уряд дозволяє хірургічні операції зі зміни статі, якими примушують користуватися геїв, щоб уникнути кримінального покарання або ж страти.

Реклама:

Одне з джерел The Post заявило, що хоча загалом порушення приватного життя є неприйнятним, у випадку з Моджтабою це явний приклад лицемірства.

«Якщо коли-небудь і було виправдано викривати будь-кого, то це було б у випадку з лідером репресивної ісламської теократії, яка вішає геїв», — сказав співрозмовник видання.

15 березня пов’язана з урядом Кувейту газета Al-Jarida повідомила, що Моджтабу Хаменеї нібито доставили до Москви для лікування, За словами джерела, після прибуття в Москву йому провели хірургічну операцію, яку назвали «успішною».

Речник Кремля Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів щодо лікування аятоли в РФ заявив, що Москва не коментує такі новини.

Як повідомляє Reuters, Хаменеї-молодший, найімовірніше, був поранений під час серії американсько-ізраїльських ударів і відтоді не з’являвся на публіці. При цьому 12 березня він виступив зі своєю першою заявою — щоправда, у текстовому варіанті.

8 березня Рада експертів Ірану обрала новим верховним лідером країни Моджтабу Хаменеї, сина загиблого аятоли Алі Хаменеї.

Читайте також: Ігор Семиволос Новий Хаменеї втрачає контроль

11 березня американська газета NYT писала, що Моджтаба Хаменеї дістав поранення на початку спецоперації США та Ізраїлю. За даними джерел видання, через травми і міркування безпеки він не з’являється на публіці і перебуває в захищеному місці з обмеженим зв’язком.

12 березня представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї підтвердив поранення нового аятоли.

«Він поранений, але почувається добре», — сказав дипломат.