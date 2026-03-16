Кувейтська газета повідомила, що новий лідер Ірану лікується в Москві, у Кремлі не стали спростовувати

Можтаба Хаменеї, найімовірніше, був поранений під час серії американо-ізраїльських ударів (Фото: Rouhollah Vahdati/ISNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Пов’язана з урядом Кувейту газета повідомила, що пораненого верховного лідера Ірану Моджтабу Хаменеї нібито доставили до Москви для лікування.

Газета Al-Jarida, посилаючись на джерело, близьке до керівництва Ірану, написала, що Хаменеї перевезли до Москви російським військовим літаком у рамках секретної операції.

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За словами джерела, після прибуття в Москву йому провели хірургічну операцію, яку назвали «успішною». Наразі, дадало джерело, новий лідер Ірану проходить лікування в приватній лікарні, розташованій на території одного з палаців російськогого диктатора Володимира Путіна.

Джерела стверджують, що через загрозу нових ударів іранська влада вирішила відправити лідера на лікування за кордон.

Співрозмовник газети зазначив, що Путін під час переговорів з іранським президентом Масудом Пезешкіяном запропонував провести лікування в Росії, і іранське керівництво погодилося на цю пропозицію.

Водночас інше джерело, близьке до іранських реформістів, висловило сумніви щодо достовірності першого публічного звернення Хаменеї. За його словами, текст міг бути написаний генеральним секретарем Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані.

Речник Кремля Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів щодо лікування аятоли в РФ, заявив, що Москва не коментує такі новини.

«Ми ніяк подібні повідомлення не коментуємо», — сказав Пєсков.

Al-Jarida — щоденна газета, виходить з 2007 року. Її власником та видавецем є Мохаммед Джасем Аль Сагер — голова ради директорів Торгово-промислової палати Кувейту. У 2015 році The Guardian посилалася на Al-Jarida як на «пов'язану з урядом [Кувейту] газету».

Як повідомляє Reuters, Хаменеї-молодший, найімовірніше, був поранений під час серії американсько-ізраїльських ударів — з того часу не з’являючись на публіці. При цьому 12 березня він виступив зі своєю першою заявою — щоправда, у текстовому варіанті.

Уранці 1 березня іранські державні ЗМІ підтвердили, що верховний лідер Алі Хаменеї загинув 28 лютого внаслідок ударів Ізраїлю та США. Як показали супутникові знімки, палац Алі Хаменеї був повністю зруйнований.

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Обов’язки тимчасового верховного лідера Ірану після вбивства Хаменеї деякий час виконував старший священнослужитель Аліреза Арафі.

8 березня Рада експертів Ірану обрала новим верховним лідером країни Моджтабу Хаменеї, сина загиблого аятоли Алі Хаменеї.

11 березня американська газета NYT писала, що Моджтаба Хаменеї дістав поранення на початку спецоперації США та Ізраїлю. За даними джерел видання, через травми і міркування безпеки він не з’являється на публіці і перебуває в захищеному місці з обмеженим зв’язком.

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12 березня представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї підтвердив поранення нового аятоли.

«Він поранений, але почувається добре», — сказав дипломат.

Того ж дня ведучий державного телебачення Ірану в ефірі зачитав перше звернення Можтаби Хаменеї. Зокрема, новий аятола закликав народ Ірану до єдності та попередив, що Ормузька протока, ключовий судноплавний маршрут, залишатиметься закритою як «інструмент тиску».