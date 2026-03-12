Перше звернення верховного лідера Ірану лишило важливе питання без відповіді: хто насправді керує справами в країні — аналіз CNN

Перше звернення нового верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї було сповнене звичайної пихатої риторики. У посланні він дав уявлення про свою політику, яка звучить дуже подібно до курсу його батька.

Про це йдеться в аналізі телеканалу CNN.

Журналісти зазначають, що Хаменеї, якого тепер возвели в ранг аятоли та якого його послідовники називають «високопіднесеним лідером» Ісламської революції, не з’явився на відео та не оприлюднив аудіозвернення.

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Натомість він опублікував довгий письмовий маніфест, в якому виклав свої погляди на хід війни, похвалив іранські збройні сили та вимагав репарацій від тих, хто напав на його країну.

Як зауважує CNN, повідомлення швидко поширилося через новий Telegram-канал, створений його офісом. Воно було насичене закодованим символізмом, розрахованим на його прихильників.

Хаменеї сказав, що дізнався про своє призначення з державного телебачення, натякаючи, що це стало несподіванкою для нього самого.

Він також використав пишну мову, щоб описати свого батька. Хаменеї заявив, що зміг побачити його мертве тіло після смерті — з міцно стиснутим кулаком, що, за словами нового верховного лідера, було останнім знаком опору.

Крім того, повідомлення було сповнене звичайної пихатої риторики: вихваляння «фронту опору», заклики до сусідніх країн закрити американські бази з погрозами атакувати інтереси США у регіоні та підтвердження наміру тримати Ормузьку протоку закритою для світової торгівлі.

«Опинившись під світлом лідерства після років роботи в тіні, Хаменеї використав це послання, щоб пролити світло на свою політику, яка звучить дуже подібно до політики його батька», — пише CNN.

Однак журналісти підкреслюють, що головне питання залишається без відповіді: іранська громадськість і світ досі не бачили і не чули про нового лідера, який, як повідомляється, був поранений у перші дні війни.

Хоча ця заява може задовольнити його прихильників, вона мало допомагає зрозуміти, хто насправді керує справами, наголошує CNN.

8 березня Рада експертів Ірану обрала новим верховним лідером країни Моджтабу Хаменеї, сина загиблого аятоли Алі Хаменеї.

11 березня видання NYT писало, що Моджтаба Хаменеї отримав поранення на початку спецоперації США та Ізраїлю. За даними джерел, через травми та міркування безпеки він не з’являється на публіці і перебуває у захищеному місці з обмеженим зв’язком.

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Посол Ірану на Кіпрі Аліреза Саларіан розповів виданню The Guardian, що Хаменеї отримав поранення під час того самого авіаудару, внаслідок якого загинув його батько — колишній верховний лідер Алі Хаменеї — разом із п’ятьма іншими членами родини.

За даними джерела CNN, Хаменеї отримав перелом стопи, а також має синець біля лівого ока і незначні порізи на обличчі.

Згодом у МЗС Ірану підтвердили, що новий верховний лідер країни був поранений під час спецоперації США та Ізраїлю.

Що відомо про наступника Алі Хаменеї

Як писало агентство Reuters, Моджтаба Хаменеї вважається прихильником консервативного табору Ірану, як і його батько, і публічно підтримував жорстку політику щодо противників режиму і зовнішніх ворогів.

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Моджтаба навчався у семінаріях міста Кум, ключового центру ісламської ідеології в Ірані, та є вихідцем із консервативних релігійних кіл країни. У цьому середовищі його батько відігравав помітну роль під час Ісламської революції та повалення шаха Мохаммеда Рези Пехлеві — іранського прозахідного монарха.

Син Алі Хаменеї відомий своїми тісними зв’язками з Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР) — воєнізованим формуванням, яке було створене для «захисту завоювань революції» і стало найвпливовішою військовою силою в Ірані. Отримавши освіту, Моджтаба Хаменеї приєднався до лав КВІР наприкінці 80-х років і взяв участь в останньому періоді війни Ірану з Іраком (тривала у 1980−1988 роках).

Після того, як у 1989 році його батько став верховним лідером Ірану, Моджтаба з роками нарощував свій залаштунковий вплив в іранському режимі під керівництвом Хаменеї.

Reuters із посиланням на власні джерела додає, що за останні 20 років Хаменеї-молодший «встановив тісні зв’язки з КВІР, що забезпечило йому додатковий вплив у політичному та безпековому апараті Ірану».

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У 2019 році США запровадили санкції проти Моджтаби Хаменеї.

28 лютого 2026 року майже вся родина Хаменеї стала ціллю перших ударів Ізраїлю та США по Ірану. Окрім Алі Хаменеї, унаслідок цих атак загинула дружина Моджтаби Хаменеї, його син і мати.