Британський флот змінює систему захисту на тлі загроз з боку РФ в Атлантичному океані — The Independent

Британський флот змінює систему захисту після погроз з боку РФ (Фото: UK MOD Crown copyright/Royal Navy/Handout via REUTERS)

Велика Британія вирішила радикально змінити стратегію модернізації Королівського флоту. Так, Лондон відмовився від будівництва нових есмінців на користь сучасних гібридних кораблів з безпілотниками.

Про це повідомляє The Independent.

У матеріалі йдеться про те, що замість есмінців типу 83 у морі з’являться загальнобойові судна типу (CCV). Велика Британія планує придбати щонайменше шість таких одиниць, а побудувати такі судна може вже у 2030-х роках.

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Зазначається, що нові кораблі стануть базою для безпілотників. Міноборони хоче розширити вогневу потужність флоту, але при цьому чисельність екіпажу та витрати не зростатимуть пропорційно. Кораблі працюватимуть разом із фрегатами типів 26 і 31.

Журналісти зазначають, що Велика Британія розпочала модернізацію суден на тлі активізації Росії в Атлантичному океані. Міністри стурбовані станом підводних кабелів, тому флот отримає автономні підводні дрони та сенсорні платформи. Це дозволить ефективно стежити за активністю Кремля.

Для протидії загрозам Велика Британія запускає три спеціальні програми:

Атлантичний бастіон;

Атлантичний щит;

Атлантичний удар.

Вони спрямовані на захист Північної Атлантики та Крайньої Півночі. Російські підводні човни більше не почуватимуться вільно в цих водах, йдеться в матеріалі.

Британські командос отримають 500 мільйонів фунтів стерлінгів на швидкісні катери та ударні безпілотники. Елітні підрозділи будуть зосереджені в районі Полярного кола.

Чиновники заявляють, що цю техніку можна використовувати для захоплення суден російського тіньового флоту.

5 травня Велика Британія ввела нові санкції проти Росії, спрямовані на припинення схем експлуатації іноземних мігрантів для ведення війни проти України.

24 лютого Велика Британія та Австралія оголосили про новий масштабний пакет санкцій проти Росії — найбільший з 2022 року, спрямований насамперед на енергетичний сектор та тіньові схеми експорту нафти.