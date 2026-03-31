Сумнівно, що режим Путіна зважиться на загальну мобілізацію в Росії — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив сумнів у тому, що країна-агресор Росія планує найближчим часом провести загальну мобілізацію .

Про це глава української держави заявив 31 березня під час спілкування з журналістами в рамках Буча саміт-2026, повідомляє агентство Укрінформ.

«Я б не поспішав говорити про те, що вони точно будуть проводити загальну мобілізацію. Чому? На мій погляд, (…) такі сигнали були, але підтвердження цієї інформації немає. Тому я не впевнений, що в них є наміри найближчим часом це зробити. Хоча, знову ж таки, немає повної інформації», — розповів президент Зеленський.

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При цьому, як припустив глава української держави, що в разі, якщо Кремль зважиться на загальну мобілізацію, то це може означати, що путінський режим планує агресію проти інших держав — наприклад, на країни Балтії.

«З аналізу ми розуміємо — якщо Путін піде на загальну мобілізацію, це буде не тільки посилення тиску на території нашої держави, а й можливість говорити, що це може бути Литва, Латвія, Естонія», — сказав президент Зеленський.

Крім того, у диктатора Путіна є досвід зі старту вторгнення з території Білорусі, підсумував глава української держави.

17 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія за останні три місяці втратила на фронті майже 100 тисяч солдатів.

За його словами, 90% втрат, яких зазнають російські окупанти на фронті, спричинені українськими дронами.

23 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що всього за чотири дні, з 17 до 20 березня, російська армія втратила більше ніж 6090 військовослужбовців убитими і пораненими.

Він наголосив, що РФ кинула в «м'ясні штурми» десятки тисяч солдатів, однак ціна спроби наступу виявилася для окупантів. За його словами, протягом тижня загальні втрати окупантів становили близько 8710 осіб убитими та тяжкопораненими.

26 березня президент Зеленський в інтерв'ю французькій газеті Le Monde заявив, що російські війська зазнають величезних втрат на полі бою, тому країна-агресор не встигає залучати і навчати своїх нових солдатів.

«Історично росіяни програють, стовідсотково. Вони зараз втрачають просто страшну кількість людей — 30−35 тисяч осіб на місяць. Росія не встигає мобілізувати, підписувати контракти і точно не встигає навчати своїх людей», — зазначив глава української держави

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Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 31 березня, за минулу добу Росія втратила на війні проти України близько 970 солдатів. Загальні втрати армії РФ становлять орієнтовно 1 297 670 військових убитими і пораненими.