Керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко розповів в ефірі Radio NV , чому в РФ почали визнавати, що триває "справжня війна" і як це може свідчити, зокрема, про підготовку до силової мобілізації.

— Чому не сам російський диктатор Володимир Путін, але його речник Дмитро Пєсков раптом почав визнавати, що це не «СВО», а справжня війна? Ось що він сказав. «Ви знаєте, чому війна? Тому що за Києвом стоять і Берлін, і Париж, і Гаага, і Осло, і, на жаль, Вашингтон. І вони їм допомагають цілитися через їхні супутники. Київський режим у цих умовах здатний на все», — сказав Пєсков. Визнання, що це вже війна і розповіді про те, що за «київським режимом» стоїть уже і Вашингтон — це щось означає?

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— Це можна трактувати в двох напрямах. Я не знаю, який з них буде правильніший.

Перший — це продовження інформаційної кампанії всередині Російської Федерації про те, що вони воюють проти всього світу, що вони «осажденная крепость» тощо. Власне кажучи, тут нічого нового я не говорю, це ми бачимо багато років підряд.

Але що зараз змінилося — це те, що вони почали велику внутрішню інформаційну кампанію, яка повинна пояснити, чому потрібно продовжувати війну.