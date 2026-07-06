«Було два великі сигнали». Що свідчить про підготовку РФ до відкритої мобілізації і чи призведе це до бунтів — інтерв'ю з Денисенком

6 липня, 12:53
NV Преміум
Кремль тестує силову мобілізацію — Денисенко (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov)

Кремль тестує силову мобілізацію — Денисенко (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov)

Автор: Павло Новіков

Керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко розповів в ефірі Radio NV, чому в РФ почали визнавати, що триває "справжня війна" і як це може свідчити, зокрема, про підготовку до силової мобілізації. 

— Чому не сам російський диктатор Володимир Путін, але його речник Дмитро Пєсков раптом почав визнавати, що це не «СВО», а справжня війна? Ось що він сказав. «Ви знаєте, чому війна? Тому що за Києвом стоять і Берлін, і Париж, і Гаага, і Осло, і, на жаль, Вашингтон. І вони їм допомагають цілитися через їхні супутники. Київський режим у цих умовах здатний на все», — сказав Пєсков. Визнання, що це вже війна і розповіді про те, що за «київським режимом» стоїть уже і Вашингтон — це щось означає?

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— Це можна трактувати в двох напрямах. Я не знаю, який з них буде правильніший.

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Перший — це продовження інформаційної кампанії всередині Російської Федерації про те, що вони воюють проти всього світу, що вони «осажденная крепость» тощо. Власне кажучи, тут нічого нового я не говорю, це ми бачимо багато років підряд.

Але що зараз змінилося — це те, що вони почали велику внутрішню інформаційну кампанію, яка повинна пояснити, чому потрібно продовжувати війну.

Теги:   Radio NV Інтерв'ю NV Війна Росії проти України мобілізація в Росії Парламентські вибори в Росії

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