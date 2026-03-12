Злочини проти людяності. Міжнародний кримінальний суд почав розслідування щодо режиму Лукашенка в Білорусі

Зокрема, Олександру Лукашенку та його чиновникам у МКС закидають депортації з політичних мотивів, які «здійснюються в рамках державної політики» (Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS)

Про це йдеться в опублікованому 12 березня пресрелізі МКС.

Як ідеться в документі, розслідування розпочато через імовірні злочини режиму Лукашенка проти людяності — які, як стверджують у МКС, почалися після президентських виборів 2020 року.

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Зокрема, Лукашенку та його чиновникам у МКС закидають депортації з політичних мотивів, які «здійснюються в рамках державної політики».

На розслідуванні проти режиму Білорусі з вересня 2024 року наполягав уряд Литви. Зокрема, представники офіційного Вільнюса заявляли, що частина ймовірних злочинів, була скоєна режимом Лукашенка на литовській території.

Оскільки офіційний Мінськ не є підписантом Римського статуту, то в прокуратурі протягом цього терміну намагалися визначити, чи підпадають ймовірні злочини під юрисдикцію МКС, заявили правоохоронці.

«Існують достатні підстави вважати, що примусові дії, які призвели до депортації, являли собою курс поведінки проти фактичних або уявних опонентів уряду Білорусі, відповідно до або на підтримку державної політики. Управління дійшло висновку, що ймовірні злочини, вчинені владою, були заохочені або схвалені вищим керівництвом (білоруського — ред.) уряду», — пояснили в МКС.

Крім того, представники установи зазначили, що розпочате розслідування проти режиму Лукашенка охоплює і транскордонні злочини. Йдеться про будь-які минулі та поточні звинувачення у злочинах, скоєних з 1 травня 2020 року в Білорусі.

Держави-учасниці МКС, включно з Литвою, поінформовані про це рішення, підсумували в установі.

11 вересня 2025 року білоруський диктатор Олександр Лукашенко помилував 52 політв'язнів, серед яких 14 іноземців, яких тримали у в’язницях «за шпигунську діяльність, участь в екстремістській і терористичній діяльності та вчинення інших злочинних діянь на території країни».

Лукашенко, зокрема, звільнив з ув’язнення одного з лідерів білоруської опозиції Миколу Статкевича, блогера Ігоря Лосика та анархіста Миколу Дедка.

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Однак Статкевич відмовився виїжджати з країни і його повернули в колонію Глибоке.

19 лютого 2026 року стало відомо, що Статкевич пережив інсульт і що його потім випустили з в’язниці, а вдома він перебуває на відновленні.

«Микола вдома! У нього був інсульт. Зараз він відновлюється. Поки що в нього проблеми з мовленням. В іншому все добре. Усе буде добре», — повідомила його дружина Марина Адамович.

27 лютого в Білорусі 65-річного редактора незалежної газети Володимира Янукевича з міста Барановичі засудили до 14 років колонії, а його 44-річного заступника Андрія Поколенка — до 12 років.