Пожежа, що виникла внаслідок російської ракетно-дронової атаки на Бровари, 14 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Yan Dobronosov)

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний констатував, що війна Росії проти України призвела до руйнації міжнародного права.

«Саме наша війна, найбільша у Європі, призвела спочатку до неспроможності вирішувати конфлікти дипломатичним шляхом, а згодом — до руйнації міжнародного права як де-юре, так і де-факто» — заявив Залужний у своєму блозі для NV.

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Він додав, що зруйнований баланс на одному кінці світу приносить бажання і необхідність зруйнувати баланс в іншому місці.

«І так аж до глобальної війни. Або до війни, у якій кількість локальних конфліктів за напругою та наслідками буде наближатися до Третьої світової», — зазначив посол України у Великій Британії.

9 березня прессекретар російського диктатора Володимира Путіна — Дмитро Пєсков, коментуючи війну на Близькому Сході, заявив, що міжнародного права «фактично більше немає».

«Його фактично більше немає. Де-юре воно є, але де-факто його більше немає. А яке право прийшло на місце міжнародного — навряд чи хтось зараз може сформулювати», — сказав представник диктатора.

Він також заявив, що Росії зараз «потрібно зосередитися на своїх інтересах і на своєму потенціалі» та нарощувати його там, де його не вистачає.

8 січня в інтерв'ю The New York Times президент США Дональд Трамп заявив, що йому «не потрібне міжнародне право», а його влада як головкома армії США обмежена тільки «мораллю».