Війна Росії проти України призвела до руйнації міжнародного права як де-юре, так і де-факто — Залужний

22 березня, 23:18
Пожежа, що виникла внаслідок російської ракетно-дронової атаки на Бровари, 14 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Yan Dobronosov)

Пожежа, що виникла внаслідок російської ракетно-дронової атаки на Бровари, 14 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Yan Dobronosov)

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний констатував, що війна Росії проти України призвела до руйнації міжнародного права.

«Саме наша війна, найбільша у Європі, призвела спочатку до неспроможності вирішувати конфлікти дипломатичним шляхом, а згодом — до руйнації міжнародного права як де-юре, так і де-факто» — заявив Залужний у своєму блозі для NV.

Реклама

Він додав, що зруйнований баланс на одному кінці світу приносить бажання і необхідність зруйнувати баланс в іншому місці.

Читайте також:
США добивають власні принципи. Як тепер поводитися Україні у світі

«І так аж до глобальної війни. Або до війни, у якій кількість локальних конфліктів за напругою та наслідками буде наближатися до Третьої світової», — зазначив посол України у Великій Британії.

9 березня прессекретар російського диктатора Володимира Путіна — Дмитро Пєсков, коментуючи війну на Близькому Сході, заявив, що міжнародного права «фактично більше немає».

«Його фактично більше немає. Де-юре воно є, але де-факто його більше немає. А яке право прийшло на місце міжнародного — навряд чи хтось зараз може сформулювати», — сказав представник диктатора.

Він також заявив, що Росії зараз «потрібно зосередитися на своїх інтересах і на своєму потенціалі» та нарощувати його там, де його не вистачає.

Читайте також:
Макрон заявив, що США та Ізраїль «порушили міжнародне право» ударами по Ірану

8 січня в інтерв'ю The New York Times президент США Дональд Трамп заявив, що йому «не потрібне міжнародне право», а його влада як головкома армії США обмежена тільки «мораллю».

Редактор: Анастасія Одінцова

Теги:   Війна Росії проти України Валерій Залужний Міжнародне право

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies