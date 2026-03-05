У США торговий суд зобов’язав адміністрацію Трампа повернути компаніям мільярди доларів за незаконні мита

Як пише Reuters, влада США зібрала понад $130 млрд у вигляді митних зборів, які були центральним елементом торгової політики президента Трампа (Фото: REUTERS/Carlos Barria)

Про це 5 березня повідомляє агентство Reuters.

Суддя Річард Ітон, зокрема, зобов’язав владу США остаточно визначити вартість ввезення мільйонів вантажів у країну — без урахування митних зборів Трампа.

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«Коли товари ввозяться до Сполучених Штатів, імпортер сплачує приблизну суму під час ввезення, яка потім остаточно визначається приблизно через 314 днів у процесі, відомому як ліквідація. Ітон доручив Митній і прикордонній службі остаточно визначити вартість ввезення вантажів без нарахування митних зборів, що призведе до повернення грошей», — пише агентство.

При цьому, згідно з судовими документами, у Митній і прикордонній службі США заявили — завдання з остаточного визначення вартості ввезення без оцінки трампівських мит «безпрецедентне» за масштабами і, найімовірніше, потребуватиме ручної перевірки понад 70 мільйонів епізодів імпорту.

Як пише Reuters, влада США зібрала понад $130 млрд у вигляді митних зборів, які були центральним елементом торгової політики президента Трампа.

«Постанова судді Ітона була ухвалена у справі, порушеній компанією Atmus Filtration, що відкриває нову вкладку, яка в судових документах заявила, що вона заплатила близько $11 млрд у вигляді незаконних мит», — підсумували в агентстві.

20 лютого Верховний суд США постановив, що президент Дональд Трамп порушив федеральний закон, коли в односторонньому порядку запроваджував масштабні мита по всьому світу відповідно до закону про надзвичайні повноваження

«Президент заявляє про надзвичайне право односторонньо запроваджувати мита необмеженого розміру, тривалості та охоплення. З огляду на масштаб, історію та конституційний контекст таких повноважень, він має вказати на чіткий дозвіл Конгресу для їхнього здійснення», — зазначив голова Верховного суду Джон Робертс.

За даними агентства AP, рішення стосується масштабних мит на імпорт, які Дональд Трамп запровадив з квітня 2025 року. Президент США називав ці мита «взаємними» і застосовував їх проти практично всіх країн світу.