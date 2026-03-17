Угорщина попросила ЄС призупинити мита на добрива з РФ і Білорусі — Politico

Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь звернувся до єврокомісарів із проханням тимчасово призупинити дію тарифів і додаткових мит на імпорт добрив із Росії та Білорусі.

Про це повідомляє Politico.



Як пише видання, у листі угорський міністр попередив, що зростання світових цін на добрива та невизначеність із постачанням, посилена напруженістю на Близькому Сході, створюють додаткові ризики для фермерів у країнах Євросоюзу.

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За даними Politico, Надь заявив, що без тимчасового обнулення мит Угорщина може зіткнутися зі зниженням врожайності та подальшим тиском на ціни продовольства. Окремо він наголосив на залежності країни від імпорту фосфорних і калійних добрив.

Водночас у ЄС раніше пояснювали запровадження нових обмежень необхідністю зменшити залежність від російських і білоруських постачань, а також скоротити експортні доходи Москви. У червні 2025 року Рада ЄС затвердила нові тарифи на решту аграрної продукції та окремі добрива з Росії та Білорусі, а Єврокомісія уточнювала, що нові мита почали діяти з 1 липня 2025 року.

У Брюсселі також зазначали, що нові обмеження стосуються, зокрема, азотних добрив. Мета рішення — обмежити фінансування російської воєнної машини та не допустити посилення критичної залежності європейського ринку від поставок із РФ і Білорусі.

На тлі цього звернення Будапешта позиція Угорщини знову розходиться із загальною лінією ЄС щодо економічного тиску на Росію. Станом на 17 березня 2026 року публічної реакції Єврокомісії на лист Іштвана Надя в доступних мені офіційних джерелах ще не було.