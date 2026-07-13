Відправити військових в Україну після припинення вогню готові 25 країн — Стармер

13 липня, 21:49
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер (Фото: REUTERS)

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер (Фото: REUTERS)

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що коли зброя замовкне, 25 країн будуть готові розмістити в Україні своїх військових для гарантування миру.

Про це він повідомив після зустрічі Коаліції охочих у Парижі в понеділок, 13 липня.

«Зараз у нас є чіткі плани щодо створення багатонаціональних сил в Україні у складі понад 25 країн, готових до розгортання протягом декількох днів, щоб допомогти гарантувати мир, коли буде встановлено режим припинення вогню», — сказав очільник британського уряду.

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Коаліція охочих (Фото: NV)
Коаліція охочих / Інфографіка: NV

Стармер зазначив, що в партнерів також є детальні плани, які узгодили у Парижі в січні. Вони стосуються ширшого пакету надійних і юридично обов’язкових гарантій безпеки.

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26 лютого 2026 року видання The Telegraph писало, що британські та французькі десантники провели останні навчання перед можливою миротворчою місією в Україні, відпрацьовуючи повітряні висадки і бойові сценарії в разі перемир’я з РФ.

Перед цим Стармер говорив, що Британія та Франція очолять миротворчу місію в Україні, якщо між Москвою та Києвом буде досягнуто перемир’я. Президент України Володимир Зеленський зазначав, що до місії можуть бути залучені близько 5000 військових з кожної країни.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Велика Британія Війна Росії проти України Кір Стармер іноземні військові в Україні

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