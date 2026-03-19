«Час завершувати переговорну паузу». Українська політична група вже в дорозі до США — Зеленський

19 березня, 20:24
Президент України Володимир Зеленський (Фото: Володимир Зеленський / Telegram)

Президент України Володимир Зеленський (Фото: Володимир Зеленський / Telegram)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що політична частина української переговорної групи уже знаходиться в дорозі до США, і 21 березня там очікується зустріч. Про це він повідомив у четвер, 19 березня.

За його словами, важливим є сигнал від американської сторони про готовність продовжити роботу в існуючих форматах переговорів для завершення війни Росії проти України.

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«Переговорна пауза була, час її завершувати. І ми робимо все, щоб перемовини були дійсно змістовними. Українська команда — саме політична частина переговорної групи — уже в дорозі, і на цю суботу очікуємо зустрічі в Сполучених Штатах Америки», — сказав він.

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19 березня прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що тристоронні переговори країни-агресора з Україною та США наразі призупинено.

Спецпредставник Володимира Путіна — Кирило Дмитрієв, за твердженням Пєскова, продовжує працювати у межах двосторонньої робочої групи РФ та США.

Новий раунд перемовин у форматі Україна — РФ — США мав відбутися у період з 5 по 9 березня в Абу-Дабі, але 28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму, який атакує країни Перської затоки.

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10 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що нові тристоронні переговори мали відбутися в Туреччині. Але США запропонували перенести зустріч на тиждень через війну на Близькому Сході. Згодом Зеленський розповів, що Штати пропонують зустріч в Америці, але росіяни відмовилися.

18 березня у МЗС України повідомили, що переговорні команди спілкуються щодня, але для прогресу потрібні зустрічі, які вже кілька разів переносилися.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   мирні переговори Володимир Зеленський Переговори з Росією Війна Росії проти України США

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