Зеленський назвав дві країни, де Україна не погодиться зустрічатися з делегаціями РФ та США

Україна готова до мирних переговорів у будь-якому форматі та місці, окрім РФ та Білорусі, заявив президент Зеленський (Фото: Офіс президента України)

Україна не погодиться проводити мирні переговори як на території країни-агресорки Росії, так і у Білорусі.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у понеділок, 30 березня.

«Ми готові зустрічатись, і неодноразово я це говорив: в будь-якому форматі, в будь-якому місці, окрім Росії й Білорусі», — заявив він.

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Зеленський також підкреслив, що тристоронні переговори наразі відкладаються у зв’язку з тим, що США сфокусовані на Ірані.

«Це зрозуміло, але дуже хочеться, щоб ніхто не забував про війну Росії проти України», — зазначив президент.

За його словами, тристороння зустріч буде, «коли обидві сторони: і Росія, і Америка — зможуть зустрітися з нами».

«На сьогодні Америка запропонувала зустрітися в США, ми підтримали, а Росія сказала, що в Америці вона не зустрічається. Росія запропонувала Туреччину чи Швейцарію, не пам’ятаю, три тижні пройшло. Америка сказала, що переговорна група зараз не виїжджає зі США», — розповів Зеленський.

Глава держави підкреслив, що Україна готова підтримати зустріч і на території США, і у Швейцарії або у Туреччині, «і де партнери будуть готові».

«Зараз м’яч на боці США і Росії», — повідомив Володимир Зеленський.

Він також висловив сподівання, що переговори у форматі Україна — США — Росія зможуть відбутися найближчими тижнями.

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18 лютого у швейцарській Женеві завершився черговий раунд тристоронніх переговорів України, США та країни-агресора Росії. Зеленський заявив, що переговори були непростими, а прогрес є тільки у військових питаннях. Зокрема, сторони вирішили питання моніторингу припинення вогню, який відбуватиметься за участю США.

23 лютого Українська правда, посилаючись на джерело в дипломатичних колах, повідомила, що на наступній зустрічі в тристоронньому форматі Україна, США і Росія планують обговорити питання про управління окупованою росіянами Запорізькою АЕС.

27 березня президент Володимир Зеленський заявив, що дати наступних тристоронніх переговорів між Україною, США та РФ досі не призначено.

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30 березня Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, висловив упевненість, що переговорний процес не зайшов у глухий кут.

«Я не вважаю, що в нас є глухий кут. Глухий кут, після якого, що нам зробити всім? Здатися, розслабитися? Нехай Росія здається, ми не будемо. Ми повинні організовувати трьохсторонню зустріч і повинні йти далі дипломатичним треком. Робити принаймі все для цього», — заявив президент.