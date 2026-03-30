Зеленський назвав дві країни, де Україна не погодиться зустрічатися з делегаціями РФ та США
Україна готова до мирних переговорів у будь-якому форматі та місці, окрім РФ та Білорусі, заявив президент Зеленський (Фото: Офіс президента України)
Україна не погодиться проводити мирні переговори як на території країни-агресорки Росії, так і у Білорусі.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у понеділок, 30 березня.
«Ми готові зустрічатись, і неодноразово я це говорив: в будь-якому форматі, в будь-якому місці, окрім Росії й Білорусі», — заявив він.
Зеленський також підкреслив, що тристоронні переговори наразі відкладаються у зв’язку з тим, що США сфокусовані на Ірані.
«Це зрозуміло, але дуже хочеться, щоб ніхто не забував про війну Росії проти України», — зазначив президент.
За його словами, тристороння зустріч буде, «коли обидві сторони: і Росія, і Америка — зможуть зустрітися з нами».
«На сьогодні Америка запропонувала зустрітися в США, ми підтримали, а Росія сказала, що в Америці вона не зустрічається. Росія запропонувала Туреччину чи Швейцарію, не пам’ятаю, три тижні пройшло. Америка сказала, що переговорна група зараз не виїжджає зі США», — розповів Зеленський.
Глава держави підкреслив, що Україна готова підтримати зустріч і на території США, і у Швейцарії або у Туреччині, «і де партнери будуть готові».
«Зараз м’яч на боці США і Росії», — повідомив Володимир Зеленський.
Він також висловив сподівання, що переговори у форматі Україна — США — Росія зможуть відбутися найближчими тижнями.
18 лютого у швейцарській Женеві завершився черговий раунд тристоронніх переговорів України, США та країни-агресора Росії. Зеленський заявив, що переговори були непростими, а прогрес є тільки у військових питаннях. Зокрема, сторони вирішили питання моніторингу припинення вогню, який відбуватиметься за участю США.
23 лютого Українська правда, посилаючись на джерело в дипломатичних колах, повідомила, що на наступній зустрічі в тристоронньому форматі Україна, США і Росія планують обговорити питання про управління окупованою росіянами Запорізькою АЕС.
27 березня президент Володимир Зеленський заявив, що дати наступних тристоронніх переговорів між Україною, США та РФ досі не призначено.
30 березня Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, висловив упевненість, що переговорний процес не зайшов у глухий кут.
«Я не вважаю, що в нас є глухий кут. Глухий кут, після якого, що нам зробити всім? Здатися, розслабитися? Нехай Росія здається, ми не будемо. Ми повинні організовувати трьохсторонню зустріч і повинні йти далі дипломатичним треком. Робити принаймі все для цього», — заявив президент.