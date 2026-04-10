«Не думаю, що це триватиме довго»: Буданов висловив оптимістичний прогноз щодо мирних переговорів з РФ

Глава Офісу президента Кирило Буданов вважає, що Україна та Росія зблизилися у пошуках компромісу (Фото: Кирило Буданов / Telegram)

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов висловив оптимізм щодо мирних переговорів з країною-агресором Росією і заявив, що Москва також «розуміє, що війна має завершитися». Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg , яке опублікували у п’ятницю, 10 квітня.

«Усі розуміють, що війна має закінчитися. Саме тому вони (росіяни — ред.) ведуть переговори. Я не думаю, що це триватиме довго», — сказав Буданов.

Він визнав, що сторони досі дотримувалися «максималістських» позицій у переговорах, але вже зблизилися у пошуках компромісу. За словами Буданова, у Росії є чіткий стимул досягти угоди.

Реклама

«На відміну від нас, вони витрачають власні гроші. Це величезні суми — вже обчислюються трильйонами», — сказав глава ОП.

Він не уточнив, як може виглядати компроміс щодо територій, які є найскладнішим питанням переговорів, додавши, що «остаточного рішення ще не прийнято». Водночас сторони, за його словами, «чітко розуміють межі прийнятного — це величезний прогрес».

На запитання, що станеться, якщо переговори з Росією не приведуть до мирної угоди, Буданов відповів, що є лише два варіанти — війна або мир.

«Йдеться не просто про продовження війни, а про продовження переговорів. Якщо вони на це погодяться, адже вони можуть і не погодитися», — додав Буданов.

Водночас у Росії не поділяють оптимізму керівника Офісу президента України. Два джерела, близькі до Кремля, повідомили Bloomberg, що у переговорах було досягнуто незначного реального прогресу, а обговорення гарантій безпеки для Києва нібито зайшли в глухий кут.

Єдиним відчутним результатом переговорів, як заявляють у Москві, є те, що обидві сторони окреслили позиції, неприйнятні для іншої.

9 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом відбудуться тристоронні мирні переговори, які були призупинені через конфлікт на Близькому Сході, але остаточний формат цієї зустрічі не визначений.

Зеленський також заявив, що Росія намагатиметься провести тристоронню зустріч у квітні, травні або червні, й Україні «буде дуже складно до вересня» в геополітичних питаннях. З початку літа США сфокусуються на внутрішніх виборах і можуть тиснути на Україну.