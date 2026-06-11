Європа на саміті G7 хоче залучити Трампа до нових переговорів України з РФ, які можуть початися у липні — Bloomberg

Президент США Дональд Трамп в Овальному кабінеті в Білому домі, 10 червня 2026 року (Фото: REUTERS/Evan Vucci)

Європейські лідери на саміті G7 , що відбудеться наступного тижня у Франції, мають намір скористатися зустрічами з президентом США Дональдом Трампом, щоб залучити його до планів щодо відновлення мирних переговорів між Росією та Україною, пише Bloomberg з посиланням на джерела у четвер, 11 червня.

Велика Британія, Франція та Німеччина вважають, що ситуація у війні змінилася на користь України, що створює можливість для нових переговорів за межами умов, що виникли після саміту Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

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Лідери країн європейської «трійки» (E3) хочуть, щоб Росія погодилася на негайне припинення вогню з урахуванням поточної лінії фронту як «відправної точки для переговорів», а також на надійні гарантії безпеки для України, що включають розгортання багатонаціональних сил. Вони виклали ці умови у спільній заяві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Лондоні 7 червня.

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Критики ідеї мирних переговорів з Росією, зокрема деякі посадовці з країн E3, кажуть, що Путін навряд чи найближчим часом змінить свої ультиматуми про вихід Сил оборони з Донецької області, пише Bloomberg.

У матеріалі також говориться, що європейські країни зараз вбачають можливість відігравати більш значну роль у формуванні переговорного процесу, оскільки перемовини під егідою США зайшли у глухий кут через війну в Ірані.

Париж, Берлін та Лондон прагнуть заручитися підтримкою Трампа щодо своїх пропозицій, щоб посилити тиск на Росію та змусити її сісти за стіл переговорів. Джерела Bloomberg припускають, що нові переговори України, Росії, США та Європи можуть початися наступного місяця.

У рамках цих зусиль ЄС працює над новими санкціями, які будуть введені проти Росії найближчими тижнями, додали джерела.

Bloomberg також пише, що Європа прагне уникнути повторення минулої зими, коли Україна під час морозів була без електроенергії та опалення в результаті російських атак на об'єкти енергетичної інфраструктури.

52-й саміт G7 відбудеться 15−16 червня 2026 року в місті Евіан-ле-Бан (Франція). 4 червня Трамп підтвердив участь у саміті. За даними Politico, Зеленський також планує взяти участь у саміті.

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Мирні переговори України та РФ — головне

7 травня президент Європейської ради Антоніу Кошта заявляв, що лідери ЄС готові почати переговори з Росією.

Диктатор Путін пропонував залучити проросійського ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера як посередника від ЄС для переговорів щодо припинення війни, однак Україна виступила проти. Офіційний Берлін також відкинув цю ідею.

4 червня Зеленський опублікував відкритий лист Путіну, у якому український президент закликав закінчити війну «у форматі між вами і нами» і запропонував особисту зустріч.

Путін відкинув ідею зустрічі з Зеленським та розкритикував лист.

8 червня Зеленський заявив, що погодився б на замороження лінії фронту та перехід до дипломатичного врегулювання війни.

Тоді ж стало відомо, що у травні до Києва приїздив російський олігарх Роман Абрамович і зустрічався з Зеленським. Він мав переконати Путіна у необхідності двосторонньої зустрічі лідерів. Ключовим повідомленням зі сторони Києва було те, що Україна не погодиться вийти з Донбасу, заявляв Зеленський.