У Кремлі заявили, що тристоронні переговори щодо України наразі «на паузі»

19 березня, 09:06
Тристоронні мирні переговори 17 лютого 2026 року (Фото: Рустем Умєров / Telegram)

Тристоронні мирні переговори 17 лютого 2026 року (Фото: Рустем Умєров / Telegram)

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков стверджує, що тристоронні переговори країни-агресора з Україною та США наразі призупинено. Про це він сказав в інтерв'ю російському пропагандистському виданню Известия.

«Тристороння група — на паузі», — сказав Пєсков.

Він заявляє, що Росія «продовжить роботу» в рамках обміну військовополоненими та тілами загиблих.

Спецпредставник Володимира Путіна — Кирило Дмитрієв, за твердженням Пєскова, продовжує працювати у межах двосторонньої робочої групи РФ та США.

Реклама

Читайте також:
Переговори між Україною та Росією за посередництва США перебувають у «небезпечній зоні» — FT

Новий раунд перемовин у форматі Україна — РФ — США мав відбутися у період з 5 по 9 березня в Абу-Дабі, але 28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму, який атакує країни Перської затоки.

10 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що нові тристоронні переговори мали відбутися в Туреччині. Але США запропонували перенести зустріч на тиждень через війну на Близькому Сході. Згодом Зеленський розповів, що Штати пропонують зустріч в Америці, але росіяни відмовилися.

Читайте також:
«РФ вчепилася за основне питання». Костенко пояснив, чому не бачить просування й сенсу в переговорах з Росією

18 березня у МЗС України повідомили, що переговорні команди спілкуються щодня, але для прогресу потрібні зустрічі, які вже кілька разів переносилися.

Редактор: Юлія Рябовіл

Теги:   мирні переговори Переговори з Росією Дмитро Пєсков Росія-США

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies