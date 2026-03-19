У Кремлі заявили, що тристоронні переговори щодо України наразі «на паузі»

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков стверджує, що тристоронні переговори країни-агресора з Україною та США наразі призупинено. Про це він сказав в інтерв'ю російському пропагандистському виданню Известия.

«Тристороння група — на паузі», — сказав Пєсков.

Він заявляє, що Росія «продовжить роботу» в рамках обміну військовополоненими та тілами загиблих.

Спецпредставник Володимира Путіна — Кирило Дмитрієв, за твердженням Пєскова, продовжує працювати у межах двосторонньої робочої групи РФ та США.

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Новий раунд перемовин у форматі Україна — РФ — США мав відбутися у період з 5 по 9 березня в Абу-Дабі, але 28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму, який атакує країни Перської затоки.

10 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що нові тристоронні переговори мали відбутися в Туреччині. Але США запропонували перенести зустріч на тиждень через війну на Близькому Сході. Згодом Зеленський розповів, що Штати пропонують зустріч в Америці, але росіяни відмовилися.

18 березня у МЗС України повідомили, що переговорні команди спілкуються щодня, але для прогресу потрібні зустрічі, які вже кілька разів переносилися.