Політолог Володимир Фесенко в інтерв’ю Radio NV заявив, що мирні переговори України та Росії потрібно відновити на рівні делегацій, які мають домовитись про припинення вогню.

«На мій погляд, якраз є сенс, є потреба у відновленні мирних переговорів на рівні делегацій, на рівні спецпредставників. І там можна домовлятися. Головне — змінити логіку переговорів, щоб домовлятися не про територіальне питання, а про припинення вогню», — сказав Фесенко в ефірі Radio NV.

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Він також висловив думку, що якщо буде підписаний меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном, який передбачає завершення бойових дій і початок мирних переговорів, він буде моделлю для переговорів України та Росії.

«Треба спочатку припиняти вогонь, припиняти бойові дії, а далі можна обговорювати всі спірні питання, хоча по деяких питаннях, зокрема в територіальному питанні, на мій погляд, домовитися просто не вдасться. Там немає будь-якої основи для компромісу. Але мирні переговори можливі, і ще раз підкреслю, можна домовлятися хоча б про поетапне припинення вогню», — заявив політолог.

Ініціативи щодо переговорів про припинення війни Росії проти України — останні новини

У проєкті висновків саміту ЄС у Брюсселі 18−19 червня йдеться про те, що лідери Європейського Союзу підтримують дипломатичні ініціативи, спрямовані на припинення війни Росії проти України, та заявляють про готовність активніше долучатися до цих процесів «відповідно до закріпленої в установчих договорах мети ЄС — сприяти миру».

17 червня агентство Bloomberg повідомило, що голова Європейської ради Антоніу Кошта встановив контакт із представниками Кремля з метою залучення диктатора РФ Володимира Путіна до обговорення можливих шляхів завершення війни в Україні.

З 15 по 17 червня у Французькому Евіані проходить саміт G7. Однією з головних тем зустрічі є обговорення потенційних мирних перемовин між Україною та РФ. Зокрема, європейські лідери планують скоординувати позиції з президентом США Дональдом Трампом та залучити його до обговорення «п'яти основних пунктів» врегулювання війни.

Ці п’ять умов для досягнення справедливого і міцного миру були сформульовані 7 червня у Лондоні під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з лідерами Великої Британії (Кіром Стармером), Франції (Емманеелем Макроном) та Німеччини (Фрідріхом Мерцом) у форматі E3 + Україна.