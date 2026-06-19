Політолог спрогнозував, коли виникне реальна можливість для мирних переговорів з Росією

Політолог Володимир Фесенко в інтерв’ю Radio NV спрогнозував, коли виникне реальна можливість для мирних переговорів з Росією.

«Реальні мирні переговори, на мій погляд, будуть не раніше осені. От коли всі ці тенденції, про які згадували на саміті Великої сімки, коли позитивні тенденції на фронті, наші удари по російських НПЗ, паливна криза, яка в Росії починається, з боку Європи — продовження санкційного тиску на Росію, все це може дати кумулятивний ефект поступово. От тоді, можливо, і виникне вікно можливостей для реальних мирних переговорів», — сказав Фесенко в ефірі Radio NV.

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Ініціативи щодо переговорів про припинення війни Росії проти України — останні новини

У проєкті висновків саміту ЄС у Брюсселі 18−19 червня йдеться про те, що лідери Європейського Союзу підтримують дипломатичні ініціативи, спрямовані на припинення війни Росії проти України, та заявляють про готовність активніше долучатися до цих процесів «відповідно до закріпленої в установчих договорах мети ЄС — сприяти миру».

17 червня агентство Bloomberg повідомило, що голова Європейської ради Антоніу Кошта встановив контакт із представниками Кремля з метою залучення диктатора РФ Володимира Путіна до обговорення можливих шляхів завершення війни в Україні.

З 15 по 17 червня у Французькому Евіані проходить саміт G7. Однією з головних тем зустрічі є обговорення потенційних мирних перемовин між Україною та РФ. Зокрема, європейські лідери планують скоординувати позиції з президентом США Дональдом Трампом та залучити його до обговорення «п'яти основних пунктів» врегулювання війни.

Ці п’ять умов для досягнення справедливого і міцного миру були сформульовані 7 червня у Лондоні під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з лідерами Великої Британії (Кіром Стармером), Франції (Емманеелем Макроном) та Німеччини (Фрідріхом Мерцом) у форматі E3 + Україна.