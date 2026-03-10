«РФ вчепилася за основне питання». Костенко пояснив, чому не бачить просування й сенсу в переговорах з Росією

Тристоронні переговори України, США та Росії в ОАЕ, 24 січня 2026 року (Фото: Special Envoy Steve Witkoff via X)

Секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю Radio NV розповів, чому не бачить сенсу в переговорах з Росією про припинення війни.

«Я не бачу жодного просування в перемовному процесі. Можуть бути якісь речі, про які домовляються, але вони взагалі не мають жодного сенсу без основного питання. Можна домовитись про що завгодно, але є основне питання, за яке вчепилася Російська Федерація, — це території, які вона хоче забрати без бою», — заявив Костенко в ефірі Radio NV.

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Він зазначив, що Україна має інформацію про те, що Росія не збирається зупинятися і хоче захопити південь України, відрізавши її від Чорного моря.

«Ці цілі є. Вони до них готуються і вони їх з себе не знімали. Тому моя думка така, що поки що жодного позитиву в перемовному треку я не бачу. Можливо, добре те, що він іде, і про щось взагалі говорять, але Росія точно від своїх планів, ми не бачимо, що збирається відмовлятися», — констатував нардеп.

За словами Костенка, можуть статись якісь несподівані зміни, але наразі він їх не бачить.

Мирні переговори за участю України, США та Росії — останні новини

9 березня джерело NV повідомило, що попередньо делегації України США та Росії домовились провести зустріч у середу, 11 березня. Місцем проведення перемовин має стати турецький Стамбул.

7 березня речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп і надалі вважає досяжним завершення війни Росії проти України.

Також в цей день Українська правда із посиланням на джерело, наближене до української делегації, повідомила, що нова зустріч переговорної групи у тристоронньому форматі Україна-США-Росія може відбутися наступного тижня. Наразі місце зустрічі ще визначають, як варінти розглядають Стамбул або Женеву.



6 березня спецпредставник Трампа Стів Віткофф анонсував додатковий прогрес у мирних переговорах між Україною та РФ впродовж наступних тижнів.

5 березня з російського полону повернулися 200 українців — військовослужбовців ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, ДПСУ та НГУ.

6 березня Україна та РФ провели новий етап обміну військовополоненими. Додому повернулися ще 300 українських захисників, а також двоє цивільних.

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4 березня Суспільне із посиланням на джерело в українській делегації повідомило, що наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та РФ поки що не має точної дати та місця проведення.

5 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна говорила з американською стороною про можливу зміну місця та відтермінування нової тристоронньої зустрічі у форматі Україна — РФ — США, яка мала відбутися у період з 5 по 9 березня, через війну на Близькому Сході.