Мирні переговори України, США та Росії в Абу-Дабі, 23 січня 2026 року (Фото: Hamad Al Kaabi/UAE Presidential Court/Handout via REUTERS)

Нова зустріч переговорної групи у тристоронньому форматі Україна-США-Росія може відбутися на наступному тижні, повідомила Українська правда із посиланням на джерело, наближене до української делегації.

Переговори мали відбутися 5 березня в Абу-Дабі, однак через ситуацію в Ірані їх перенесли. Наразі місце зустрічі ще визначають, як варінти розглядають Стамбул або Женеву.

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Мирні переговори за участю України, США та Росії — останні новини

7 березня речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп і надалі вважає досяжним завершення війни Росії проти України.

6 березня спецпредставник Трампа Стів Віткофф анонсував додатковий прогрес у мирних переговорах між Україною та РФ впродовж наступних тижнів.

5 березня з російського полону повернулися 200 українців — військовослужбовців ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, ДПСУ та НГУ.

6 березня Україна та РФ провели новий етап обміну військовополоненими. Додому повернулися ще 300 українських захисників, а також двоє цивільних.

4 березня Суспільне із посиланням на джерело в українській делегації повідомило, що наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та РФ поки що не має точної дати та місця проведення.

5 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна говорила з американською стороною про можливу зміну місця та відтермінування нової тристоронньої зустрічі у форматі Україна — РФ — США, яка мала відбутися у період з 5 по 9 березня, через війну на Близькому Сході.