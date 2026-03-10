Українська сторона була готова вирушити на зустріч з представниками США та РФ , але Сполучені Штати запропонували перенести її на наступний тиждень.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у вівторок, 10 березня, повідомив Укрінформ.

За словами Зеленського, тристоронні переговори мали відбутися цими днями в Туреччині.

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Він повідомив, що мав розмову з президентом Туреччини Реджепом. Ердоганом, і що ситуація на Близькому Сході не посунула в пріоритетності закінчення війни в Україні.

«Тому ми готові були їхати в Туреччину. Перенесла цю зустріч саме американська сторона, відтермінувала, сказала: „Давайте на наступному тижні“. Це інформація, яка є на сьогодні», — наголосив Володимир Зеленський.

Він також зазначив, що представники України щодня перебувають у діалозі з американцями.

«Секретар Ради національної безпеки і оборони з ними в контакті. Подивимося, яка буде наступна дата», — підсумував Зеленський.

Після переговорів з Ердоганом президент повідомив у соцмережах, що Туреччина готова прийняти наступний раунд переговорів у тристоронньому форматі.

2 березня президент України Володимир Зеленський сказав, що наступний раунд тристоронніх перемовин має відбутися в період із 5 до 9 березня. Тоді він так само говорив про готовність української делегації і зауважував, що ситуація у Перській затоці на цю готовність не впливає.

26 лютого Зеленський повідомив, що наступна тристороння зустріч переговорних команд відбудеться в Абу-Дабі на початку березня. Проте 28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму.

Іран у відповідь на удари Штатів та Ізраїлю атакував ракетами сам Ізраїль а також низку країн Перської затоки — зокрема і ОАЕ.