США надіслали Ірану 15-пунктний план припинення війни на Близькому Сході - NYT

Сполучені Штати через Пакистан направили Ірану план із 15 пунктів щодо припинення війни на Близькому Сході, повідомляє The New York Times із посиланням на два джерела, обізнаних про дипломатичні переговори.

Видання зазначає, що поки незрозуміло, скільки іранських офіційних осіб уже бачили цей документ. Також залишається невідомим, чи прийме Іран такий план як основу для переговорів.

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Водночас, уточнюють журналісти, поки що точно невідомо, чи бачив цей план Ізраїль і чи прийме він його, враховуючи те, що Тель-Авів бере активну участь у бойових діях проти Ірану.

Джерела видання повідомили, що загальні положення американського плану стосуються іранської програми балістичних ракет і ядерної зброї.

За словами одного з чиновників, у плані також обговорюються морські маршрути. Від початку війни Іран фактично блокує доступ більшості західних суден до Ормузької протоки, стратегічно важливого водного шляху до Перської затоки та з неї, що скорочує світові поставки нафти і природного газу та призводить до різкого зростання цін.

У вівторок, 25 березня, прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф написав у соціальних мережах, що його країна «повністю підтримує зусилля, що тривають, із ведення діалогу з метою припинення війни на Близькому Сході».

«За умови згоди США та Ірану, Пакистан готовий і вважає за честь бути приймаючою стороною для проведення змістовних і конструктивних переговорів щодо всеосяжного врегулювання триваючого конфлікту», — написав він.

24 березня видання Axios із посиланням на джерела повідомило, що США і група регіональних посередників обговорюють можливість проведення мирних переговорів високого рівня з Іраном уже 26 березня, але все ще чекають відповіді від Тегерана.

Раніше ізраїльське видання Ynet повідомило, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї погодився на переговори зі США.

Видання підкреслює, що після того, як Трамп анонсував переговори, які можуть привести до угоди, Іран спершу заперечував це. Однак телефонна розмова між іранським міністром і Віткоффом за участю Кушнера показала інші обставини.