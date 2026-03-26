«Зробили все, що могли». Стубб вважає, що переговори про мир в Україні зайшли в глухий кут

Стубб вказав на дві головні причини паузи в тристоронніх переговорах. Він припускає, що ситуація може бути спричинена війною в Ірані, яка відволікає увагу від України, або тим, що самі переговори зайшли в глухий кут і не просуваються.

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«Я думаю, що американські переговірники зробили все, що могли, і зараз все залежить від одного питання — територіального. Але велика проблема тут полягає в тому, що я не думаю, що Росія хоче миру», — сказав він.

Президент Фінляндії також наголосив, що у разі відсутності прогресу в переговорах головним завданням стане посилення тиску на Росію. Проте він зазначив, що з огляду на війну в Ірані та рішення США послабити санкції на російську нафту, ситуація складається не так, як хотілося б.

Стубб також підкреслив, що Європа нині несе більшу відповідальність за розвиток подій в Україні та грає більш значну роль.

«Європа зараз перебуває у кращому становищі, ніж рік тому. Ми несемо відповідальність майже за всю економічну та військову підтримку України. Ми дозволили Україні виробляти більше військової техніки для потреб. А рік тому жодних переговорів не було», — сказав він.

26 березня прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що під час попередніх раундів мирних переговорів щодо України сторони не просунулися у питанні територій. Він стверджує, що наступна зустріч відбудеться, «щойно дозволять обставини».

21−22 березня у Маямі відбулась зустріч між українською делегацією та представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. У МЗС України назвали переговори змістовими.

25 березня президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters заявив, що США висунули умову надання Україні гарантій безпеки в обмін на вихід Сил оборони із Донбасу.

Раніше повідомлялося, що новий раунд тристоронніх переговорів у форматі Україна — РФ — США перенесли через війну на Близькому Сході.