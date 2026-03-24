«Ретельно зрежисована вистава». Постпред України на Радбезі ООН заявив, що РФ намагається зірвати переговори, висуваючи нереалістичні умови

Мельник вважає, що Кремль не досяг цілей і гальмує мирний процес (Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch)

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що країна-агресор Росія, не досягнувши цілей у війні, блефує, створює ілюзію перемоги і навмисно зриває мирні переговори .

Про це він сказав у понеділок, 23 березня, на засіданні Ради Безпеки, пише Укрінформ.

«Те, що ми спостерігаємо, — це ретельно зрежисована вистава, яку Росія продовжує розігрувати», — заявив Мельник.

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За його словами, Москва свідомо спотворює реальну ситуацію на фронті, створюючи ілюзію власної сили, хоча насправді її позиції погіршуються.

Дипломат підкреслив, що переговорна тактика російського диктатора Володимира Путіна базується на блефі та неправдивих твердженнях. Зокрема Кремль демонструє впевненість у перемозі, проте водночас не готовий погоджуватися на жодні компроміси, окрім фактичної капітуляції України.

Він також додав, що «ми маємо справу з найдовшим триденним бліцкригом в історії людства, який триває вже понад чотири роки».

За підрахунками Мельника, російським військам знадобилося три з половиною роки, щоб захопити лише близько 9300 квадратних кілометрів української території. Якщо такі темпи збережуться, то для повної окупації країни Росії знадобиться 183 роки.

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«Саме тому Путін вимагає, щоб Україна без бою відмовилася від територій, які Росія не змогла окупувати за більш як 12 років агресії. Перетворюючи такі ультиматуми на умови переговорів, Росія навмисно блокує мирний процес», — зауважив постпред України при ООН.

Крім того, Москва висуває суперечливі вимоги — наприклад, наполягає на проведенні виборів в Україні, але не погоджується на припинення вогню, без якого це неможливо.

Водночас українські сили, за словами дипломата, змогли «лише в лютому звільнити територію, розмір якої можна порівняти з районами Квінз і Бруклін (у Нью-Йорку — ред.)».

Він також звернув увагу на погіршення економічного становища Росії: відсутність зростання, скорочення резервів і збільшення дефіциту бюджету ускладнюють фінансування війни.

До того ж Мельник підкреслив, що Україна залишається відданою досягненню справедливого і тривалого миру та готова продовжувати переговори за підтримки США, наголошуючи, що Київ ніколи не був перешкодою для мирного врегулювання.

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21 і 22 березня у Флориді відбулися переговори між Україною та США, під час яких сторони зосередилися на звуженні спірних питань і подальших кроках до мирної угоди. Делегації обговорили узгодження підходів і домовилися продовжити переговорний процес.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками двох днів зустрічей є сигнали щодо можливого продовження обмінів та обговорення гарантій безпеки для України та Європи.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков 20 березня заявив, що делегації РФ не буде на зустрічі. Тоді ж Пєсков додав, що тристоронні переговори країни-агресора з Україною та США наразі призупинено.

18 березня у МЗС України повідомили, що переговорні команди спілкуються щодня, але для прогресу потрібні зустрічі, які вже кілька разів переносилися.

Новий раунд перемовин у форматі Україна — РФ — США мав відбутися у період з 5 по 9 березня в Абу-Дабі, але 28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму, який атакує країни Перської затоки.

10 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що нові тристоронні переговори мали відбутися в Туреччині. Але США запропонували перенести зустріч на тиждень через війну на Близькому Сході. Згодом Зеленський розповів, що Штати пропонують зустріч в Америці, але росіяни відмовилися.

