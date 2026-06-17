Голова Європейської ради Антоніу Кошта встановив контакт із представниками Кремля з метою залучення диктатора РФ Володимира Путіна до обговорення можливих шляхів завершення війни в Україні, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Зазначається, що головний радник Кошти двічі проводив телефонні розмови з високопоставленим російським чиновником, наближеним до Путіна. Метою контактів було створення передумов для подальших, більш змістовних переговорів.

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У Європейській раді відмовилися від коментарів щодо цих контактів, тоді як у Кремлі також не відповіли на запит журналістів.

Сам Кошта раніше заявляв, що діалог із Росією «має відбутися у відповідний момент» для обговорення питань європейської безпеки. Водночас у ЄС обговорюється можливість призначення спеціального посланця для потенційних контактів із Москвою, однак ця ініціатива викликає суперечки серед держав-членів.

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Видання додає, що Німеччина, Франція та Велика Британія паралельно координують між собою підходи щодо потенційного залучення Путіна до переговорного процесу у взаємодії з Україною. Європейські посадовці вважають, що на тлі військових труднощів Росії, активізації українських ударів і зростання економічного тиску може виникнути вікно для дипломатичного діалогу.

За словами одного з джерел, високопоставлені європейські чиновники прагнуть узгодити свій підхід у міру того, як війна переходить у нову фазу, і готуються до моменту, коли комунікація з Кремлем посилиться.

Переговори про закінчення війни в Україні — що відомо

Саміт лідерів Групи семи проходить у французькому Евіані з 15 по 17 червня. Однією з головних тем зустрічі стане обговорення потенційних мирних перемовин між Україною та РФ. Зокрема, європейські лідери планують скоординувати позиції з президентом США Дональдом Трампом та залучити його до обговорення «п'яти основних пунктів» врегулювання війни.

Ці п’ять умов для досягнення справедливого і міцного миру були сформульовані 7 червня у Лондоні під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з лідерами Великої Британії (Кіром Стармером), Франції (Емманюелем Макроном) та Німеччини (Фрідріхом Мерцом) у форматі E3 + Україна.

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Учасники формату E3 чітко наголосили, що Європа як незмінний союзник Києва має відігравати ключову роль у будь-якому майбутньому врегулюванні.

У Кремлі на спільну європейську ініціативу відреагували традиційною критикою. 8 червня речник російського диктатора Дмитро Пєсков назвав озвучені лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини умови «непослідовними» та заявив, що Москві «важко уявити» переговори на подібній основі.

15 червня Трамп заявив, що після врегулювання ситуації навколо Ірану має намір приділити більше уваги завершенню війни РФ проти України. За його словами, і Зеленський, і Путін готові до можливих переговорів.