Російські «яструби» зляться через посилення українських атак і закликають Путіна до ескалації — Reuters

Прихильники так званої жорсткої лінії у РФ обурені масштабними ударами України вглиб Росії і закликають російського диктатора Володимира Путіна остаточно відкинути дипломатію та вдатися до ескалації.

Про це повідомило Reuters у п’ятницю, 26 червня.

Видання зауважило, що такі заклики до ескалації лунали й раніше — російські «яструби» наполягали на повній мобілізації, вбивстві президента України Володимира Зеленського, ударах по європейських заводах з виробництва дронів. Деякі навіть вимагали від Путіна розглянути можливість використання тактичної ядерної зброї.

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Проте агресивна риторика особливо посилилася в контексті нових ударів України у червні - зокрема по Москві, Санкт-Петербургу, а також по окупованому Росією Криму. Аналітики зазначають, що вона відображає дедалі більше занепокоєння щодо масштабів та наслідків атак українських дронів. Проте є і ширше запитання — чи здатна Росія і захищати свою величезну територію, і домагатися досягнення цілей, озвучених на початку повномасштабної війни, у лютому 2022 року.

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Reuters наводить слова олігарха Костянтина Малофєєва — одного з головних ідеологів «русского мира», який заявив, що «війна означає перемогу будь-якою ціною».

Є й заклики остаточно відмовитися від мирних переговорів за посередництва США та домагатися повного знищення української державності, бомбардуваннями перетворюючи великі українські міста на непридатні для життя. Російський пропагандист Юрій Баранчик заявив, що РФ має запозичити тактику, яку використовував Іран у війні зі США.

Видання зазначило, що очільник держави-агресора РФ Володимир Путін поки що «виглядає впевненим у поточній стратегії». Наприклад, нещодавно під час виступу перед випускниками військової академії він заявив, що Росія близька до захоплення міста Костянтинівка на Донеччині.

Також Reuters нагадало, що до цього Путін в цілому уникав схвалення найрадикальніших пропозицій, хоча російське Міністерство оборони у квітні опублікувало адреси кількох європейських заводів, які нібито виробляли дрони для України.

26 червня російське пропагандистське агентство ТАСС цитувало слова очільника МЗС РФ Сергія Лаврова, який стверджував, що під час саміту на Алясці у серпні 2025 року обговорювались пропозиції Вашингтона щодо врегулювання війни в Україні.

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25 червня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що «жодної угоди» на Алясці укладено не було.