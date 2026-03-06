Віткофф анонсував додатковий прогрес у мирних переговорах між Україною та РФ впродовж наступних тижнів

Стів Віткофф , спеціальний представник президента США Дональда Трампа, анонсував додатковий прогрес у мирних переговорах між Україною та РФ впродовж наступних тижнів.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі X у п’ятницю, 6 березня.

Спецпосланець нагадав, що цього тижня Україна та Росія провели чергові обміни полоненими. У результаті них 1000 осіб повернули після домовленостей, досягнутих під час тристоронніх переговорів у Женеві.

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За словами Віткоффа, обміни були досягнуті «завдяки тривалим та детальним мирним переговорам за вказівкою президента Дональда Трампа».

«Під керівництвом президента ми продовжуємо досягати значущих результатів, працюючи над формулюванням мирної угоди, яка раз і назавжди покладе край війні. Переговори тривають, і в найближчі тижні очікується додатковий прогрес», — сказав спецпредставник.

5 березня з російського полону повернулося 200 українців — військовослужбовців ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, ДПСУ та НГУ.

6 березня Україна та РФ провели новий етап обміну військовополоненими. Додому повернулися ще 300 українських захисників, а також двоє цивільних.

4 березня Суспільне з посиланням на джерело в українській делегації повідомило, що наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та РФ поки що не має точної дати та місця проведення. Попередньо президент Володимир Зеленський говорив, що наступний раунд перемовин мав відбутися в період із 5 до 9 березня.