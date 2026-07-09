Сергій Кислиця пояснив, чому зустрічі у Стамбулі в 2025 році не були реальними переговорами (Фото: facebook.com/sergiy.grau)

Перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця заявив, що у Стамбулі в 2025 році між Україною та Росією відбувалися не переговори, а зустрічі з обміном позиціями. До того ж, все проходило без участі США.

Про це Кислиця сказав у інтерв'ю РБК-Україна, опублікованому у четвер, 9 липня.

«У 2025 році […] були раунди навіть не переговорів — і я завжди на цьому наголошую — а зустрічей в Стамбулі», — уточнив Сергій Кислиця.

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Він нагадав, що тоді українська сторона одразу поставила запитання щодо присутності Сполучених Штатів: «Тому що у нас були чіткі інструкції від президента про те, що ми маємо зустрічатися з російською делегацією в присутності американців. Американців не було».

Також Кислиця зазначив, що у Стамбулі відбувався просто обмін позиціями, причому росіяни на початку намагались видати зустрічі 2025 року за відновлення тих, що були у 2022-му (але українська делегація відразу це відкинула).

Єдиним позитивним результатом зустрічей у Стамбулі в 2025 році Сергій Кислиця назвав домовленості про масштабні обміни полоненими.

Проте в цілому, за його словами, ті стамбульські зустрічі «були захаращені таким аудіоспамом, коли з боку російської сторони неслося дуже багато лекцій».

«Мединський [помічник російського диктатора Путіна Володимир Мединський] дуже багато часу приділяв всяким історичним екскурсам», — пояснив Сергій Кислиця.

І зауважив, що у 2026 році відбувались вже саме переговори України та РФ: дві зустрічі в Абу-Дабі і одна — у Женеві.

«Таким чином, принципова відмінність — в тому, що в 2026 році, ще до початку іранської кампанії, це були вже повноцінні трьохсторонні перемовини», — наголосив Кислиця.

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У відповідь на запитання журналіста про зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа 8 липня в Анкарі Кислиця назвав її «одною з найкращих — а може, й найкращою».

«Два лідери пройшли важливий шлях від зустрічі в Овальному кабінеті до сьогоднішнього діалогу», — підсумував він. .

І окремо наголосив на прогресі щодо ліцензії на Patriot: «Якщо на G7 ми ще просили про це, то вже сьогодні отримали чітку позитивну відповідь», — сказав Сергій Кислиця.

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8 липня президент США Дональд Трамп під час пресконференції зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським в Анкарі заявив, що Вашингтон передасть Києву ліцензію на виробництво ракет для ЗРК Patriot.

Сам Володимир Зеленський на полях саміту НАТО повідомив, що найближчим часом Україна отримає нову партію ракет-перехоплювачів для систем Patriot.