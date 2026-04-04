Подоляк: Тристоронні переговори на паузі до завершення війни на Близькому Сході

4 квітня, 18:35
Мирні переговори зупинені через ситуацію на Близькому Сході, заявили в ОП (Фото: REUTERS/Anna Voitenko/File Photo)

Мирні переговори зупинені через ситуацію на Близькому Сході, заявили в ОП (Фото: REUTERS/Anna Voitenko/File Photo)

Політико-військова частина мирних переговорів наразі призупинена через війну на Близькому Сході, але гуманітарний напрямок продовжує свою роботу. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

«Політико-військова частина переговорів стоїть на паузі, а гуманітарна частина продовжує працювати. Президент [Володимир Зеленський] та [голова ОП Кирило] Буданов анонсували можливості продовження обмінів полоненими, і, відповідно, ця частина роботи триває», — зазначив Подоляк.

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Він також підкреслив, що «поки триває війна на Близькому Сході, переговори щодо війни в Україні залишатимуться на паузі».

Окрім того, Подоляк зазначив, що ставлення до Росії в країнах Близького Сходу, через її підтримку Ірану, суттєво змінилося.

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«Зараз воно катастрофічно завершує свою еволюцію від нейтрально-позитивного ставлення до відверто негативного», — сказав радник ОП.

Він також вважає, що «суб'єктність України суттєво зросла».

Водночас 3 квітня глава Офісу президента України Кирило Буданов повідомляв, що процес мирних переговорів між Україною, Росією та США процес триває, але надзвичайно складний. Крім того, глава ОП повідомив, що в Україні сподіваються на прибуття американської делегації до Києва для продовження мирних переговорів.

Того ж дня президент Володимир Зеленський запросив американську переговорну делегацію до Києва. За його словами, Україна найближчими днями впише в розроблений документ відповіді на питання щодо гарантій безпеки.

30 березня глава держави висловив упевненість, що переговорний процес не зайшов у глухий кут, і наголосив, що Україна не здасться, адже нині її Сили оборони сильніші, ніж навіть пів року тому. Думку про глухий кут у перемовинах щодо миру в Україні висловлював президент Фінляндії Александр Стубб.

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27 березня президент Зеленський заявив, що дати наступних тристоронніх переговорів між Україною, США та РФ досі не призначено.

Провести чергову тристоронню зустріч планували на початку березня в Абу-Дабі, але через початок війни США та Ізраїлю проти Ірану і іранські удари по країнах Перської затоки її відклали.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   мирні переговори Переговори з Росією Війна Росії проти України війна проти Ірана Михайло Подоляк

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