Подоляк: Тристоронні переговори на паузі до завершення війни на Близькому Сході

Мирні переговори зупинені через ситуацію на Близькому Сході, заявили в ОП (Фото: REUTERS/Anna Voitenko/File Photo)

Політико-військова частина мирних переговорів наразі призупинена через війну на Близькому Сході, але гуманітарний напрямок продовжує свою роботу. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

«Політико-військова частина переговорів стоїть на паузі, а гуманітарна частина продовжує працювати. Президент [Володимир Зеленський] та [голова ОП Кирило] Буданов анонсували можливості продовження обмінів полоненими, і, відповідно, ця частина роботи триває», — зазначив Подоляк.

Реклама

Він також підкреслив, що «поки триває війна на Близькому Сході, переговори щодо війни в Україні залишатимуться на паузі».

Окрім того, Подоляк зазначив, що ставлення до Росії в країнах Близького Сходу, через її підтримку Ірану, суттєво змінилося.

«Зараз воно катастрофічно завершує свою еволюцію від нейтрально-позитивного ставлення до відверто негативного», — сказав радник ОП.

Він також вважає, що «суб'єктність України суттєво зросла».

Водночас 3 квітня глава Офісу президента України Кирило Буданов повідомляв, що процес мирних переговорів між Україною, Росією та США процес триває, але надзвичайно складний. Крім того, глава ОП повідомив, що в Україні сподіваються на прибуття американської делегації до Києва для продовження мирних переговорів.

Того ж дня президент Володимир Зеленський запросив американську переговорну делегацію до Києва. За його словами, Україна найближчими днями впише в розроблений документ відповіді на питання щодо гарантій безпеки.

30 березня глава держави висловив упевненість, що переговорний процес не зайшов у глухий кут, і наголосив, що Україна не здасться, адже нині її Сили оборони сильніші, ніж навіть пів року тому. Думку про глухий кут у перемовинах щодо миру в Україні висловлював президент Фінляндії Александр Стубб.

27 березня президент Зеленський заявив, що дати наступних тристоронніх переговорів між Україною, США та РФ досі не призначено.

Провести чергову тристоронню зустріч планували на початку березня в Абу-Дабі, але через початок війни США та Ізраїлю проти Ірану і іранські удари по країнах Перської затоки її відклали.