Посли Британії, Франції та Німеччини передали РФ спільну позицію щодо миру в Україні

У Москві посли Е3 передали мирні умови від лідерів Європи (Фото: Офіс президента/Telegram)

У Москві посли Великої Британії, Франції та Німеччини передали заступнику глави МЗС РФ Михайлу Галузіну умови мирного врегулювання війни в Україні, узгоджені лідерами європейської трійки. Про це повідомило Посольство Великої Британії в Москві у четвер, 11 червня.

Під час зустрічі європейські дипломати засудили нещодавню ескалацію з боку Росії, а також посилення кампаній дезінформації на тлі агресії проти України.

У відповідь на позицію російської сторони посли виклали основні положення спільної заяви лідерів країн Е3 від 7 червня.

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Крім того, дипломати підтримали заклик президента Володимира Зеленського до прямих переговорів між Україною та Росією за участі США та європейських партнерів. Метою таких переговорів має стати досягнення припинення вогню та подальший рух до мирного врегулювання.

11 червня посли Німеччини, Франції та Великої Британії близько обіду прибули до Міністерства закордонних справ РФ. Зустріч ініціювала російська сторона.

Головна речниця Єврокомісії з питань закордонних справ та політики безпеки Аніта Гіппер повідомила, що у ЄС ведуть переговори із російськими представниками на різних рівнях. Гіппер підкреслила, що і Євросоюз, і Київ хочуть миру.

Після саміту в Лондоні 7 червня лідери Великої Британії, Франції, Німеччини та України ухвалили спільну заяву, в якій визначили п’ять умов миру.

Тоді ж вони засудили масштабні російські ракетні та дронові атаки, зокрема застосування ракет Орєшнік, а також інциденти з порушенням повітряного простору країн НАТО російськими безпілотниками.

Агентство Bloomberg писало, що Німеччина, Франція та Велика Британія спільно з Києвом розробляють плани щодо залучення Росії до переговорів для припинення війни.