США зняли санкції з російського банкіра і ексміністра фінансів Михайла Задорнова

Міністерство фінансів США зняло санкції з російського банкіра та колишнього міністра фінансів Михайла Задорнова. Про це повідомили на офіційному сайті відомства 3 квітня.

Задорнов, який з 1997 по 1999 рік обіймав посаду міністра фінансів Росії та очолював парламентський комітет з питань бюджету, також був головою ВТБ24 — роздрібного підрозділу одного з найбільших російських банків ВТБ. З 2018 по 2022 рік він виконував обов’язки головного виконавчого директора банку Открытие.

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Після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році США внесли Задорнова до санкційного списку.

Reuters пише, що нещодавно він подав запит до Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США з проханням виключити його зі списку санкцій.

Деталі цього запиту наразі не розголошуються. У Міністерстві фінансів США повідомили, що вони регулярно отримують і розглядають запити про скасування санкцій.

Американський чиновник повідомив виданню, що санкції, як і їх скасування, є важливим інструментом досягнення цілей зовнішньої політики США. Мета обмежень — не покарання, а «стимулювання позитивних змін в поведінці», що відповідає національним інтересам Сполучених Штатів.

1 квітня Мінфін США без пояснення виключив з санкційних списків російське судно Sv Nikolay, яке пов’язували не лише з вивезенням українського зерна та вугілля з окупованих територій, а й із оточенням родини Аліни Кабаєвої.

31 березня Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США зняло обмеження з контейнеровозів Fesco Moneron, Fesco Magadan.