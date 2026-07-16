«Це не жарт». Чому Зеленському не варто відправляти Федорова або Свириденко послом в США, як Залужного в Лондон — Чалий

16 липня, 17:07
Федоров і Свириденко можуть претендувати на посаду посла в США — Чалий (Фото: FEDOROV via Telegram)

Федоров і Свириденко можуть претендувати на посаду посла в США — Чалий (Фото: FEDOROV via Telegram)

Чому президенту України Володимиру Зеленському не варто відправляти послом у США Михайла Федорова, якого ось-осьь можуть відправити у відставку, розповів в ефірі Radio NV Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках.

Валерій Чалий

Валерій Чалий

Голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках

Будь ласка, не використовуйте посольство США знову для того, щоб когось відправити подалі від української політики, кудись, як в Лондон [колишнього головнокомандувача Валерія] Залужного, чи сюди направити [колишню прем'єрку Юлію] Свириденко.

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[Або Федорова відправлять послом в США]. Це абсолютно не жарт, тому що це перше, що приходить в голову з таким підходом. О 16:00 зустріч у президента з Федоровим. І один з варіантів, президент може сказати, що є Вашингтон, «і там з твоїми ідеями, зв’язками…» Це на поверхні лежить.

Редактор: Юлія Козіна

Теги:   Юлія Свириденко Михайло Федоров Радіо NV Посольство України в США Валерій Чалий

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