В ефірі Radio NV Фішман зазначив, що Малофєєв, як і ультранаціоналістичний ідеолог Олександр Дугін, за час війни перетворилися з маргіналів на мейнстрим.

«Але вважати їх основою режиму, мені здається, неправильно. Путін сам інший, він не Малофєєв і не Дугін. Путін — опортуніст. І Дугін, і Малофєєв — це фракції ідеологічних маніяків. Дугін більшою мірою, Малофєєв меншою мірою, але як фракція, це дійсно якась божевільна віра в якусь ідею Росії, знищення України. Фашистські цілком гасла, це середовище в них вірить», — додав журналіст.

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За його словами, Путін ні в що не вірить, окрім власного контролю і розширення своїх повноважень, але «політичний коридор» російського диктатора «його зімкнув із цією фракцією, і що далі, то більше з нею змикає».

«Тепер вона розмовляє про ядерну війну, і „якщо не буде на наш лад, то давайте ми будемо скидати ядерну бомбу“, що і Путін час від часу говорить. Сам Путін перетворився з опортуніста на націоналіста, державника, імперця. Хоча ще раз: спочатку йому на все це наплювати, як я вважаю, це моє глибоке в цьому сенсі переконання. Тому неправильно говорити, що це основа режиму. І не політика партії уряду те, що говорить Малофєєв. Це такий якийсь маяк, який світить тим яскравіше, чим ближче до нього наближається Путін», — підсумував Фішман.

Слайди Малофєєва і Дугіна на Петербурзькому економічному форумі - головне

4 червня Інститут вивчення війни, аналізуючи слайди, які напередодні на форумі в Санкт-Петербурзі презентували Малофєєв і Дугін, припустили, що вони були покликані «окреслити їхні особисті цілі та цілі табору „жорсткої лінії“, який вони представляють, щодо майбутнього Росії».

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За даними аналітиків, Кремль може використати нереалістичний характер цих трьох сценаріїв, щоб подати риторику Володимира Путіна та інших російських чиновників як нібито «помірну» і раціональну порівняно з екстремальними сценаріями, представленими невеликою групою ультранаціоналістів.

На слайдах продемонстрованої презентації було окреслено «хороший», «інерційний» і «поганий» сценарії для РФ до 2036 і до 2050 року. При цьому уявні «загрози» для Росії поділено на п’ять категорій, включно з геополітикою, ідеологією і політикою, демографією, економікою і технологіями.

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«Хороший» для росіян сценарій, як узагальнили фахівці ISW, на думку Дугіна і Малофєєва, включає окупацію Росією Києва, Одеси, Харкова та інших українських міст до 2036 року і розпад Європейського Союзу. Сюди ж включені інші російські наративи про нібито неминучу перемогу РФ в Україні.

«Поганий» сценарій, продемонстрований на презентації, включав військову поразку Росії в Україні, вступ України до НАТО, втрату російського впливу на пострадянські країни до 2036 року і «колонізацію Росії» до 2050 року.

«Інерційний» сценарій із презентації передбачав застосування Росією ядерної зброї до 2036 року, якщо воєнна ситуація в Україні залишиться незмінною — що є фактичною погрозою застосування російської ядерної зброї проти України, якщо війна продовжуватиметься так, як триває зараз, констатували в ISW.