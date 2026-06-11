Малофєєв — маяк, до якого наближається Путін — Фішман
Костянтин Малофєєв під час виступу на Петербурзькому економічному форумі, 3 червня 2026 року (Фото: Кадр відео forum-spb.ru)
Російський журналіст Михайло Фішман назвав одіозного російського олігарха і православного націоналіста Костянтина Малофєєва «маяком», до якого наближається російський диктатор Володимир Путін.
В ефірі Radio NV Фішман зазначив, що Малофєєв, як і ультранаціоналістичний ідеолог Олександр Дугін, за час війни перетворилися з маргіналів на мейнстрим.
«Але вважати їх основою режиму, мені здається, неправильно. Путін сам інший, він не Малофєєв і не Дугін. Путін — опортуніст. І Дугін, і Малофєєв — це фракції ідеологічних маніяків. Дугін більшою мірою, Малофєєв меншою мірою, але як фракція, це дійсно якась божевільна віра в якусь ідею Росії, знищення України. Фашистські цілком гасла, це середовище в них вірить», — додав журналіст.
За його словами, Путін ні в що не вірить, окрім власного контролю і розширення своїх повноважень, але «політичний коридор» російського диктатора «його зімкнув із цією фракцією, і що далі, то більше з нею змикає».
«Тепер вона розмовляє про ядерну війну, і „якщо не буде на наш лад, то давайте ми будемо скидати ядерну бомбу“, що і Путін час від часу говорить. Сам Путін перетворився з опортуніста на націоналіста, державника, імперця. Хоча ще раз: спочатку йому на все це наплювати, як я вважаю, це моє глибоке в цьому сенсі переконання. Тому неправильно говорити, що це основа режиму. І не політика партії уряду те, що говорить Малофєєв. Це такий якийсь маяк, який світить тим яскравіше, чим ближче до нього наближається Путін», — підсумував Фішман.
Слайди Малофєєва і Дугіна на Петербурзькому економічному форумі - головне
4 червня Інститут вивчення війни, аналізуючи слайди, які напередодні на форумі в Санкт-Петербурзі презентували Малофєєв і Дугін, припустили, що вони були покликані «окреслити їхні особисті цілі та цілі табору „жорсткої лінії“, який вони представляють, щодо майбутнього Росії».
За даними аналітиків, Кремль може використати нереалістичний характер цих трьох сценаріїв, щоб подати риторику Володимира Путіна та інших російських чиновників як нібито «помірну» і раціональну порівняно з екстремальними сценаріями, представленими невеликою групою ультранаціоналістів.
На слайдах продемонстрованої презентації було окреслено «хороший», «інерційний» і «поганий» сценарії для РФ до 2036 і до 2050 року. При цьому уявні «загрози» для Росії поділено на п’ять категорій, включно з геополітикою, ідеологією і політикою, демографією, економікою і технологіями.
«Хороший» для росіян сценарій, як узагальнили фахівці ISW, на думку Дугіна і Малофєєва, включає окупацію Росією Києва, Одеси, Харкова та інших українських міст до 2036 року і розпад Європейського Союзу. Сюди ж включені інші російські наративи про нібито неминучу перемогу РФ в Україні.
«Поганий» сценарій, продемонстрований на презентації, включав військову поразку Росії в Україні, вступ України до НАТО, втрату російського впливу на пострадянські країни до 2036 року і «колонізацію Росії» до 2050 року.
«Інерційний» сценарій із презентації передбачав застосування Росією ядерної зброї до 2036 року, якщо воєнна ситуація в Україні залишиться незмінною — що є фактичною погрозою застосування російської ядерної зброї проти України, якщо війна продовжуватиметься так, як триває зараз, констатували в ISW.