Після зриву угоди щодо дронів. Польські МіГ-29 замість передачі Україні виведуть з експлуатації — Міноборони країни

Про це 2 липня повідомляє видання Wirtualna Polska з посиланням на пресслужбу Міністерства національної оборони Польщі.

«Оскільки вони (винищувачі МіГ-29 — ред.) досягнуть граничного терміну служби і не буде перспектив їхньої подальшої модернізації у Збройних силах Польщі, їх періодично виводитимуть зі складу Збройних сил Польщі», — повідомили у відомстві.

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За словами військових чиновників, виведення винищувачів з експлуатації відбуватиметься поступово. Однак у Міноборони відмовилися надати виданню подробиці щодо того, коли цей процес відбудеться.

Крім того, як пише Wirtualna Polska, постає також питання щодо майбутнього самої 22-ї бази тактичної авіації ВПС Польщі, яка розташована на схід від міста Мальборк і на якій базуються ті самі винищувачі МіГ-29.

У Міноборони відповіли виданню, що «аеропорт Мальборк є важливою інфраструктурою безпеки для Польщі і продовжуватиме працювати, обслуговуючи як вертольоти, так і літаки, зокрема техніку союзників».

Передача радянських винищувачів Україні — що відомо

10 грудня 2025 року Генеральний штаб Збройних сил Польщі підтвердив, що тривають переговори з українською стороною щодо можливості передачі винищувачів МіГ-29 у зв’язку з вичерпанням їхнього експлуатаційного ресурсу.

Вже 12 грудня посол України у Польщі Василь Боднар підтвердив, що в обмін на радянські літаки Варшава розраховує отримати низку ефективних дронових технологій, які пройшли випробування в бойових умовах. Згодом заступник міністра оборони Цезарій Томчик уточнив, що польська сторона розглядає можливість передачі Києву від 6 до 8 винищувачів МіГ-29 із 14 літаків, які залишалися у розпорядженні країни.

У січні 2026 року посол Василь Боднар повідомив, що перші чотири польські винищувачі МіГ-29 вже повністю готові до відправки в Україну, а загалом у рамках цієї угоди Київ розраховує отримати близько 10 літаків.

30 червня міністр національної оборони Владислав Косиняк-Каміш заявив, що Варшава не передаватиме Україні винищувачі МіГ-29 — стверджуючи, що Київ «не виконав домовленості про співпрацю у сфері безпілотних технологій».

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«Я запропонував, на мій погляд, дуже партнерський підхід: МіГи в обмін на дрони. Українська сторона спочатку погодилася, але домовленість не була виконана. Тому МіГів для України не буде», — заявив Косиняк-Камиш.