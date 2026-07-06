Варшава та Київ продовжують переговори про обмін МіГів на безпілотні технології — глава Міноборони Польщі

Глава Міністерства національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що офіційні Варшава та Київ продовжують переговори щодо можливого обміну польських винищувачів МіГ-29 на сучасні українські безпілотні технології .

Про це він заявив 6 липня на пресконференції в понеділок у Варшаві, повідомляє агентство Укрінформ.

«Минулого тижня з’явилася можливість продовжити ці переговори. Ми отримали від української сторони сигнал про те, що вона, як і раніше, зацікавлена в такій домовленості. Україна представила пропозиції щодо передачі Польщі безпілотних технологій протягом найближчих двох років», — сказав Косіняк-Камиш.

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Крім того, глава польського Міноборони наголосив, що офіційна Варшава «готова розглядати лише взаємовигідну угоду».

10 грудня 2025 року Генеральний штаб Збройних сил Польщі підтвердив, що тривають переговори з українською стороною щодо можливості передачі винищувачів МіГ-29 у зв’язку з вичерпанням їхнього експлуатаційного ресурсу.

Вже 12 грудня посол України в Польщі Василь Боднар підтвердив, що в обмін на радянські літаки Варшава розраховує отримати низку ефективних дронових технологій, які пройшли випробування в бойових умовах. Згодом заступник міністра оборони Цезарій Томчик уточнив, що польська сторона опрацьовує питання передачі Києву від шести до восьми винищувачів МіГ-29 із 14 літаків, які залишалися у розпорядженні країни.

У січні 2026 року посол Василь Боднар повідомив, що перші чотири польські винищувачі МіГ-29 вже повністю готові до відправки в Україну, а загалом у рамках цієї угоди Київ розраховує отримати близько 10 літаків.

30 червня міністр національної оборони Владислав Косіняк-Каміш заявив, що Варшава не передаватиме Україні винищувачі МіГ-29, стверджуючи, що Київ «не виконав домовленості про співпрацю у сфері безпілотних технологій».

«Я запропонував, на мій погляд, дуже партнерський підхід: винищувачі МіГ в обмін на дрони. Українська сторона спочатку погодилася, але домовленість не була виконана. Тому МіГів для України не буде», — заявив Косиняк-Камиш.

2 липня видання Wirtualna Polska з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Польщі повідомило, що було прийнято рішення вивести з експлуатації радянські винищувачі МіГ-29, які раніше планувалося передати Україні в обмін на безпілотні технології.

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«Оскільки вони (винищувачі МіГ-29 — ред.) досягнуть граничного терміну служби і не буде перспектив їхньої подальшої модернізації у Збройних силах Польщі, їх періодично виводитимуть зі складу Збройних сил Польщі», — повідомили у відомстві.