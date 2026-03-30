Трамп заявив, що новий верховний лідер Ірану або мертвий, або важко поранений

У Тегерані оголошують про призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану, 9 березня 2026 року за місцевим часом (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Президент США Дональд Трамп вважає, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї або має важке поранення, або вже мертвий.

Про це Трамп сказав в інтерв'ю газеті Financial Times (FT) у неділю, 29 березня.

«Син [ліквідованого Алі Хаменеї] або мертвий, або перебуває у вкрай важкому стані», — сказав глава Білого дому.

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Трамп також додав: «Ми нічого про нього не чули. Він зник».

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Відсутність нового верховного лідера Ірану породила спекуляції щодо того, що він важко поранений, нагадує FT. Тегеран наполягає, що Моджтаба Хаменеї перебуває в безпеці і почувається добре.

8 березня Рада експертів Ірану обрала новим верховним лідером країни Моджтабу Хаменеї, сина загиблого аятоли Алі Хаменеї.

11 березня американська газета NYT писала, що Моджтаба Хаменеї дістав поранення на початку спецоперації США та Ізраїлю. За даними джерел видання, через травми і міркування безпеки він не з’являється на публіці і перебуває в захищеному місці з обмеженим зв’язком.

12 березня представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї підтвердив поранення нового аятоли.

«Він поранений, але почувається добре», — стверджував дипломат.

17 березня британська газета The Telegraph писала, що Моджтаба Хаменеї залишився живим під час авіаудару США та Ізраїлю, унаслідок якого загинув його батько Алі Хаменеї, бо вийшов до саду за кілька хвилин до того, як будинок було уражено ракетами.

26 березня заявив, що Центральне розвідувальне управління повідомило йому, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї є геєм.