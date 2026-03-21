Мерц заявив, що наразі у них з Трампом «не дуже хороші відносини», і різко висловився щодо руху MAGA

Мерц розкритикував рух MAGA та повідомив про погані відносини з Трампом (Фото: REUTERS/Jana Rodenbusch)

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його відносини з президентом США Дональдом Трампом наразі напружені, а також розкритикував рух MAGA.

Про це він сказав у п’ятницю, 20 березня, на партійному заході, що відбувся перед регіональними виборами у федеральній землі Рейнланд-Пфальц.

«Наразі у нас із ним не дуже хороші відносини», — зазначив Мерц, обговорюючи Трампа.

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Однак він планує найближчим часом провести з ним розмову та запросити до Німеччини. За словами канцлера, це запрошення має символічне значення, оскільки предки Трампа походять саме з цього регіону.

Водночас він підкреслив, що не впевнений, чи той прийме цю пропозицію.

До того ж Мерц розкритикував рух MAGA (Make America Great Again), наголосивши, що його підходи до культури, медіа та політичної взаємодії не відповідають європейському баченню демократії.

Крім цього, канцлер пояснив різницю між демократією та диктатурою, зазначивши, що у авторитарних режимах рішення ухвалюються швидко, тоді як у демократичних країнах процеси тривають довше.



«При диктатурі все відбувається швидко і, здебільшого, неправильно. Під час демократії справи займають більше часу… бо мають бути дебати», — додав він.

3 березня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрівся у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом. За підсумками зустрічі Мерц заявив, що Європа не допустить ухвалення рішень щодо України без її участі.

13 березня Мерц заявив, що Берлін вважає «неправильним» рішення США послабити санкції проти російської нафти на тлі зростання світових цін на енергоносії, спричинене війною проти Ірану.