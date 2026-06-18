Трамп та Пазешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння

Лідери США та Ірану підписали меморандум про взаєморозуміння , спрямований на припинення конфлікту на Близькому Сході.

Як повідомляє CNN, президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що під час вечері, організованої президентом Франції Емманюель Макрон у Версальському палаці, він підписав копію угоди між США та Іраном.

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«Вона підписана. Підписав її у Версалі, щойно підписав», — сказав американський президент.

Згодом заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно опублікував у соцмережі X відео з підписанням документа.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан також підписав меморандум зі США, повідомляє CNN із посиланням на іранські державні ЗМІ.

Зазначається, що на фото, оприлюднених іранським державним інформаційним агентством IRNA, Пезешкіан тримає документ, написаний перською мовою. Внизу аркуша видно підписи, які, ймовірно, належать Пезешкіану та Трампу.

Раніше телеканал CNN оприлюднив текст меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном, що складається з 14 пунктів і наразі не був офіційно опублікований.

Документ розмістили на сайті телеканалу. Його зміст підтвердив дипломат, який ознайомився з проєктом під час саміту G7 у Франції цього тижня, а також ще два дипломатичні джерела, залучені до переговорів.

Згідно з текстом, США дозволять Ірану експорт нафти та нафтохімічної продукції. Водночас Тегеран зможе отримати доступ до фонду розвитку обсягом 300 млрд доларів за умови виконання зобов’язань щодо ядерної програми в межах подальших переговорів.

У документі відсутні конкретні положення щодо подальшої долі високозбагаченого урану Ірану.

Після підписання меморандуму Іран зобов’язується вжити заходів для відновлення протягом 30 днів стабільного руху торговельних суден між Перською затокою та Оманським морем.

15 червня віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що угода з Іраном вже була підписана в електронному вигляді минулих вихідних. При цьому Венс натякнув, що умови угоди вже набрали чинності і що Іран не отримує жодних нових фінансових пільг.