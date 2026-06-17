Дозвіл на продаж нафти та доступ до фонду розвитку. CNN оприлюднив текст меморандуму на 14 пунктів між США та Іраном

Телеканал CNN оприлюднив текст меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном, що складається з 14 пунктів і наразі не був офіційно опублікований.

Документ розмістили на сайті телеканалу. Його зміст підтвердив дипломат, який ознайомився з проєктом під час саміту G7 у Франції цього тижня, а також ще два дипломатичні джерела, залучені до переговорів.

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Згідно з текстом, США дозволять Ірану експорт нафти та нафтохімічної продукції. Водночас Тегеран зможе отримати доступ до фонду розвитку обсягом 300 млрд доларів за умови виконання зобов’язань щодо ядерної програми в межах подальших переговорів.

У документі відсутні конкретні положення щодо подальшої долі високозбагаченого урану Ірану.

«Це, по суті, угода, що дозволяє нам негайно відкрити Ормузьку протоку, зобов’язує іранців знищити ядерний пил, а потім дає нам можливість, якщо іранці покращать свою поведінку, зробити економічне та санкційне послаблення, що може зробити їх більш процвітаючою країною», — сказав високопоставлений посадовець США.

Інфографіка: NV

Після підписання меморандуму Іран зобов’язується вжити заходів для відновлення протягом 30 днів стабільного руху торговельних суден між Перською затокою та Оманським морем.

Американський посадовець у коментарі CNN заявив, що оприлюднений текст відповідає угоді, яку в електронному форматі підписали президент Дональд Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс і спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф.

Водночас через закритий характер переговорів у США та Ірані залишається невідомим, чи збігається опублікований проєкт із фінальною версією документа, яку планують підписати особисто у п’ятницю у Швейцарії. Також триває узгодження технічних деталей, тому текст може бути змінений.

Американські посадовці в коментарях для CNN наголосили, що меморандум є радше «політичним документом» і не відображає всіх неофіційних домовленостей, зокрема щодо майбутнього іранської ядерної програми.

Водночас напівофіційне іранське агентство Tasnim заявило, що оприлюднені у медіа версії проєкту є неточними.

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Офіційне підписання меморандуму заплановане на п’ятницю, 19 червня. Після цього має розпочатися 60-денний етап переговорів щодо остаточних умов угоди.

16 червня Трамп заявив, що найближчими днями може оприлюднити деталі підписаного з Іраном меморандуму. Напередодні він також підтвердив факт підписання документа та заявив про часткове відкриття Ормузької протоки для судноплавства.