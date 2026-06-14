Іранський чиновник назвав Reuters умови остаточного проєкту меморандуму про взаєморозуміння з США

Високопоставлений іранський чиновник назвав умови остаточного проєкту меморандуму про взаєморозуміння Ірану зі Сполученими Штатами та заявив, що остаточну угоду обговорюватимуть ще щонайменше протягом 60 днів після затвердження меморандуму, повідомило агентство Reuters .

За словами цього іранського чиновника, проєкт включає негайне відкриття Ормузької протоки для всіх комерційних суден та зняття американської морської блокади іранських портів протягом 30 днів.

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Також чиновник стверджує, що:

США погоджуються не запроваджувати жодних нових санкцій проти Ірану, доки не буде досягнуто остаточної угоди;

після укладення остаточної угоди всі санкції США та ООН щодо Ірану будуть зняті відповідно до узгодженого графіка;

США скасовують нафтові санкції щодо Ірану на певний період, що дозволить Тегерану продавати нафту та отримувати доходи;

США погоджуються повернути 25 мільярдів доларів заморожених активів Ірану, зокрема через прямі грошові перекази, співпрацю між країнами регіону та фінансові кредитні лінії;

Вашингтон, у координації зі своїми регіональними союзниками, підготує план реконструкції та розвитку Ірану, який буде обговорено та узгоджено з Тегераном протягом 60 днів.

Щодо домовленостей про ядерну програму Ірану чиновник повідомив Reuters наступне:

Тегеран погоджується, що не вироблятиме та не купуватиме ядерну зброю;

до досягнення остаточної угоди Іран збереже поточний стан своєї ядерної програми, утримуючись від подальшого збагачення урану та розширення ядерних об'єктів;

Сполучені Штати погоджуються дозволити Ірану розбавити свої запаси високозбагаченого урану на іранській землі згідно з майбутньою всеохоплюючою угодою;

ядерна програма Ірану, діяльність зі збагачення урану та механізми поводження з його запасами високозбагаченого урану будуть обговорені протягом 60 днів після підписання меморандуму та розглянуті в остаточній угоді.

13 червня президент США Дональд Трамп заявив, що 14 червня США та Іран підпишуть угоду про припинення війни і відразу після цього Ормузька протока буде відкрита для всіх.

Він наголосив, що його угода з Іраном буде «протилежністю» угоді, яку свого часу уклав президент Барак Обама, і стане «стіною для ядерної зброї».

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Трамп висловив сподівання, що співпраця з Іраном буде швидкою та легкою, і додав, що в іншому випадку «є альтернатива, яка, сподіваємося, більше ніколи не буде використана».