Мелоні не погодилась з Трампом щодо Ірану і заявила, що Європа має право сказати США «ні»

4 квітня, 06:56
Заява Мелоні пролунала на тлі дедалі глибших суперечок між США (Фото: REUTERS/Matteo Minnella/)

Заява Мелоні пролунала на тлі дедалі глибших суперечок між США (Фото: REUTERS/Matteo Minnella/)

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, яку вважають однією з найближчих до Дональда Трампа європейських лідерок, публічно не погодилася з президентом США на адресу Європи через позицію щодо війни з Іраном.

Про це повідомляє CNN.

Під час коментаря італійському телебаченню Мелоні заявила, що й надалі вважає небажаним геополітичний розрив між Європою та США, однак наголосила: головним завданням уряду є захист національних інтересів Італії. Саме тому, за її словами, коли Рим не згоден із Вашингтоном, він має говорити про це відкрито. «І цього разу ми не згодні», — сказала вона.

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Заява Мелоні пролунала на тлі дедалі глибших суперечок між США та європейськими союзниками щодо війни проти Ірану.

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31 березня повідомлялося, що Рим не дозволив американським військовим літакам використати базу Сігонелла на Сицилії для операцій на Близькому Сході.

Редактор: Дар’я Харченко

Теги:   Джорджа Мелоні Італія США Дональд Трамп війна США в Ірані

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