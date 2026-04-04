Мелоні не погодилась з Трампом щодо Ірану і заявила, що Європа має право сказати США «ні»

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, яку вважають однією з найближчих до Дональда Трампа європейських лідерок, публічно не погодилася з президентом США на адресу Європи через позицію щодо війни з Іраном.

Про це повідомляє CNN.

Під час коментаря італійському телебаченню Мелоні заявила, що й надалі вважає небажаним геополітичний розрив між Європою та США, однак наголосила: головним завданням уряду є захист національних інтересів Італії. Саме тому, за її словами, коли Рим не згоден із Вашингтоном, він має говорити про це відкрито. «І цього разу ми не згодні», — сказала вона.



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Заява Мелоні пролунала на тлі дедалі глибших суперечок між США та європейськими союзниками щодо війни проти Ірану.

31 березня повідомлялося, що Рим не дозволив американським військовим літакам використати базу Сігонелла на Сицилії для операцій на Близькому Сході.