Ще до вступу на посаду прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні часто вступала в суперечки з президентом Франції Еммануелем Макроном. Проте тепер президент США Дональд Трамп допомагає їм примиритися та покращити "токсичні стосунки", пише Politico .

Протягом багатьох років стосунки між Макроном і Мелоні були напруженими, і між ними виникали суперечки з численних питань — від міграції до права на аборти та вбивства активіста ультраправих на початку цього року у Франції.

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«Незабаром після обрання Мелоні у 2022 році Макрон намагався налагодити стосунки з італійською лідеркою, але Мелоні не виявила особливого інтересу», — зазначив один із колишніх високопоставлених французьких чиновників.

Під час зустрічі 25 червня в Антібі на Французькій Рив'єрі, яка стане їхнім першим — і, ймовірно, останнім — двостороннім самітом, Мелоні та Макрон нарешті дійдуть політичної згоди та будуть готові підписати низку угод з питань, що охоплюють широке коло тем — від атомної енергетики до аерокосмічної галузі, зазначає видання.

Як пише Politico, Мелоні ще в січні надавала пріоритет двостороннім відносинам із Німеччиною. Ігноруючи Францію, вона разом із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом скористалася самітом у Римі, щоб представитися лідерами, здатними стати для ЄС «мостом» до Трампа.

З моменту початку війни проти Ірану Мелоні почала дотримуватися більш конфронтаційного підходу до Трампа, і минулого тижня їхні стосунки переросли у гучну та вкрай особисту суперечку. Аналогічно з проєвропейською позицією Макрона, премʼєрка, схоже, схильна до того, аби дистанціюватися від США.

На запланованому саміті в Антібі 25 червня майже 20 міністрів з Італії та Франції у супроводі провідних бізнес-лідерів відзначать франко-італійське перемир’я, уклавши близько десятка двосторонніх угод, зазначає видання.

«Що стосується Трампа, то я вважаю, що останні події можуть ще більше сприяти проведенню плідного саміту між Францією та Італією в Антібі», — заявив Сандро Гозі, європейський депутат від партії Відродження Макрона.

Він звинуватив Мелоні в тому, що вона досі була «васалом» Трампа і що вона «налаштована проти Франції».

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«Нещодавня суперечка між Мелоні та Трампом, безперечно, дає французьким та італійським лідерам можливість зблизитися», — заявив колишній чиновник на умовах анонімності.

Як пише Politico, франко-італійський саміт, що відбудеться у четвер і стане першим з 2020 року, покликаний налагодити зіпсовані стосунки між Мелоні та Макроном незадовго до закінчення терміну повноважень французького президента. Однак неможливо не помітити напруженість у відносинах між цими двома лідерами, зазначає видання.

Коли Мелоні була в опозиції, вона постійно критикувала Макрона, навіть звинувачуючи його в тому, що він «вкрав» у Італії суверенітет над вершиною Монблан, а також у неоколоніалізмі в Африці. Мелоні та її партія проголосували проти франко-італійського Квірінальського договору 2021 року, який був підписаний Макроном і колишнім прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі та закладав основу для двосторонніх відносин між Парижем і Римом. Коли Мелоні прийшла до влади у 2022 році, відносини з Макроном залишалися напруженими.

Мелоні та Макрон постійно вступали у суперечки і не змогли налагодити настільки плідних двосторонніх відносин, як між Францією та Німеччиною, хоча саме це і було метою Квірінальського договору. Проте на міністерському рівні франко-італійська співпраця посилилася, і Мелоні та Макрон об'єднали зусилля щодо таких ключових пріоритетів, як підтримка України та забезпечення прохідності Ормузької протоки, зазначає Politico.

Хоча угода передбачала проведення міжурядових самітів раз на рік, Франції та Італії знадобилося п’ять років, щоб нарешті організувати таку зустріч, хоча й не без затримок в останню хвилину та зміни місця проведення.