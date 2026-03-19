Про це у четвер, 19 березня, повідомляє Politico з посиланням на п’ятеро дипломатів, обізнаних із перебігом конфіденційних переговорів.

Зазначається, що Мелоні під час закритого засідання на саміті лідерів ЄС зазначила, що розуміє причини, через які Орбан заблокував надання Україні кредиту у розмірі 90 мільярдів євро, після того як раніше схвалив його в грудні.

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Видання вказує, що Мелоні та Орбан поділяють праві погляди, хоча італійська лідерка зазвичай підтримує основну лінію ЄС, на відміну від Угорщини, яка часто перешкоджає цій політиці.

Дипломати, обізнані з обговореннями, розповіли, що Мелоні під час зустрічі сказала, що особисто підтримує надання кредиту Україні, але розуміє позицію Орбана, з огляду на наближення виборів в Угорщині наступного місяця. Один з дипломатів процитував слова Мелоні, що позиція Орбана є «нормальною», оскільки ситуація змінюється, і вона б також це зрозуміла, якби опинилася на його місці.

За словами дипломатів, Мелоні також зазначила, що Орбан раніше займав конструктивну позицію і може змінити свою думку, якщо нафтопровід Дружба відновить свою роботу. Однак в офісі Мелоні в Римі спростували ці повідомлення, назвавши їх «безпідставними».

Більшість інших лідерів ЄС відреагували з обуренням на позицію Орбана, коли стало зрозуміло, що він не збирається змінювати своє вето, додали джерела.

Раніше 19 березня Politico з посиланням на чотирьох дипломатів і чиновників пише, що лідери ЄС не змогли переконати Орбана відмовитися від блокування кредиту для України, а півторагодинне обговорення кредиту не дало результатів.

При цьому, як повідомили журналісти, коли Орбан брав слово для виступу, то знову нагадав свої вимоги щодо відновлення роботи нафтопроводу Дружба.

Він заявляв, що Будапешт блокуватиме надання європейського фінансування Україні в розмірі 90 млрд євро доти, доки Київ не відновить постачання російської нафти трубопроводом.

17 березня Антоніу Кошта і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зробили заяву, в якій йшлося про те, що ЄС пропонує Україні технічну підтримку і фінансування для ремонту нафтопроводу Дружба. Лідери блоку зазначили, що українська сторона прийняла цю пропозицію.

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Володимир Зеленський у своїй відповіді ЄС повідомив, що відновлення нафтопроводу Дружба може відбутися за півтора місяця.