Мелоні заявила, що не хоче підігрівати конфлікт з Трампом, а відносини зі США мають «повернутися до норми»

Мелоні запевняє, що її суперечка з Трампом не матиме негативних наслідків для США та Італії (Фото: REUTERS/Remo Casilli)

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що відносини між Римом і Вашингтоном мають "повернутися до норми", і вона не має наміру «продовжувати підігрівати конфлікт» із Дональдом Трампом, повідомляє ANSA .

«Я не маю наміру й надалі підігрівати конфлікт. Вважаю, що наша двостороння співпраця зі Сполученими Штатами має повернутися до нормального стану; я також сказала про це вчора на засіданні Ради міністрів щодо майбутніх зустрічей», — підкреслила Мелоні.

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Мелоні також підтримала рішення глави МЗС Італії Антоніо Таяні скасувати поїздку до США на тлі конфлікту, назвавши це «сигналом», але підкреслила, що подальше загострення не має сенсу.

За її словами, інцидент не вплине на стратегічні відносини між країнами, оскільки Італія та США мають «довгу історію міцної співпраці», яку не можна зруйнувати через політичні суперечки в соцмережах.

«Ми маємо повернути зовнішню політику на той рівень глибини, на якому вона має перебувати», — додала Мелоні.

Заява Трампа про те, що він «пожалів» Мелоні та реакція Італії

За даними агентства Reuters, на саміті G7 з’явилися ознаки того, що Мелоні і Трамп стабілізували стосунки, які загострилися цього року через війну в Ірані.

На відео з заходу було видно, як прем'єрка Італії і американський президент вели глибоку розмову, сидячи поруч на невеликому дивані. Однак Трамп натякнув, що лише зробив Мелоні послугу, поспілкувавшись із нею.

«Вона, мабуть, рада, що я з нею поговорив. Я не був зобов’язаний з нею розмовляти. Вона благала мене сфотографуватися з нею. Вона так сильно хотіла сфотографуватися зі мною. Я б не зробив цього, але мені стало її шкода», — сказав президент США.

У відповідь Мелоні звинуватила Трампа у фабрикуванні історії про неї. Вона заявила, що «приголомшена» коментарями Трампа, які є «повністю вигаданими». Вона також дорікнула очільнику Білого дому за те, що він ставиться до ворогів Заходу з набагато більшою повагою, ніж до давніх, перевірених союзників.

Прем'єрка наголосила, що Трамп повинен пам’ятати, що ні вона, ні Італія «ніколи не благають».

Після коментарів очільника Білого дому міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні оголосив, що скасовує запланований візит до США наступного тижня.

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Згодом Дональд Трамп повторив, що Джорджа Мелоні «знову і знову» просила його з нею сфотографуватись під час саміту G7 у Франції.

«Її рівень популярності в Італії поганий, можливо, тому, що вона відмовила Сполученим Штатам Америки, країні, яка щиро любить і захищає Італію… Тепер, після того, як США завдали воєнної поразки Ірану, вона хоче знову дружити зі мною, щоб „підняти собі рейтинг“. Ні, дякую!!!» — написав у соцмережі Truth Social президент США.

Джорджа Мелоні назвала постійні напади американського президента безглуздими. Очільниця італійського уряду наголосила, що її рейтинг залежить виключно від здатності захищати національні інтереси Італії, як це й було зроблено у випадку з американськими військовими базами.

«… Італія залишається суверенною нацією. У будь-якому випадку, моя популярність вас не стосується. Раджу вам зосередитися на своїй», — заявила Мелоні.