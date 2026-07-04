Медведєв заявив про плани РФ створити «смугу безпеки» в трьох областях України

Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив про наміри російського керівництва створити нову так звану «смугу безпеки» , яка має охопити території Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей України.

Про це повідомляє російське пропагандистське медіа ТАСС.

За словами російського чиновника, розширення буферної зони за рахунок зазначених українських регіонів є продовженням реалізації планів, про які напередодні публічно говорив президент Росії Володимир Путін.

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«А нова смуга безпеки, про яку вчора сказав глава держави, пройде територією Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей», — написав Медведєв.

Окрім озвучення планів щодо захоплення нових територій, заступник голови російського Радбезу задекларував нібито наявні успіхи російських окупаційних військ на лінії зіткнення.

Свої територіальні претензії Медведєв супроводжував низкою образливих висловлювань на адресу української влади та західних партнерів держави. Зокрема, коментуючи міжнародну підтримку України, він заявив, що «фальшива риторика бандерівського Києва та його шалених спонсорів потрібна лише для їхнього самозбереження та видачі нових грошей на війну».

На додаток посадовець стверджував, що західні країни нібито «свідомо приховують від власного населення реальний стан справ на фронті», тоді як Україна «цілеспрямовано поширює неправдиву інформацію щодо перебігу бойових дій».