Правий люксембурзький політик, депутат Європарламенту Фернан Картайзер міг порушити кодекс поведінки під час візиту до Росії (Фото: Fernand Kartheiser / Facebook)

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола виступила за перевірку ймовірного порушення кодексу поведінки з боку депутата Європарламенту від Люксембургу Фернана Картайзера , який неодноразово зустрічався із російськими чиновниками після 2022 року. Про це свідчить лист Мецоли від 11 червня, з яким ознайомилося видання Politico .

Картайзер, якого минулого року виключили з групи Європейських консерваторів і реформістів через поїздку до Москви, провів щонайменше чотири відеодзвінки з членами російської Думи та двічі відвідував країну, щоб, як він стверджує, посилити парламентську дипломатію і допомогти встановити мир в Україні.

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Останній візит відбувся 3 червня, коли Картайзер брав участь у Санкт-Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

Мецола висловила стурбованість щодо спільної декларації, підписаної Картайзером та іншими членами Європарламенту з посадовцями Думи, в якій обидві сторони погодилися «продовжувати та поглиблювати» співпрацю. У своєму листі Мецола зазначає, що ці заяви «викликають серйозне занепокоєння», оскільки вони можуть «спотворити» позицію парламенту.

Президентка Європарламенту заявила, що депутати повинні поважати «гідність та репутацію» органу. Вона вважає, що наглядовий орган Європарламенту — консультативний комітет з питань кодексу поведінки — повинен перевірити, чи належним чином Картайзер розкрив інформацію про зустріч із посадовцями третіх країн та про поїздки, оплачені третіми сторонами, як це передбачено правилами прозорості.

Після розслідування комітету Мецола може запровадити санкції, включаючи позбавлення добових та відсторонення від парламентської діяльності, вказує Politico.

Своєю чергою Картайзер висловив здивування заявою президентки, заявивши, що ще не бачив листа. Він описав свої контакти з російськими парламентарями, назвавши їх «відкрито та прозоро започаткованим» неформальним діалогом, що триває з травня 2025 року, стверджуючи, що ця діяльність вже давно є публічною та «альтернативи діалогу» з Росією нібито немає.

У травні Politico писало, що правий люксембурзький політик Фернан Картайзер закликав депутатів Європейського парламенту доєднатися до нього для поїздки у Росію та особистої зустрічі з депутатами Думи 3 червня.

Європарламент офіційно призупинив діалог із російськими парламентськими органами у 2014 році.