«Посміхніться та подякуйте». Ексрадник Трампа порадив союзникам по НАТО потерпіти до кінця його каденції

Джон Болтон , колишній радник з нацбезпеки Дональда Трампа, закликає союзників «потерпіти» чинного президента і спробувати «зберігати якусь подібність живого НАТО» до завершення його каденції.

Про це він написав у своїй колонці для видання The Washington Post.

Болтон зауважує, що, попри зростання європейських видатків на оборону, останнім часом очільник Білого дому все ще невдоволений союзниками. Трамп залишається при своїх поглядах, що «Америка захищає Європу, Європа користується цим і хитрує, а Америка нічого не отримує».

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Однак Болтон підкреслює, що таке сприйняття є хибним. Він каже, що насправді Сполучені Штати отримують багато:

стратегічну територіальну глибину,

критичні економічні й політичні зв’язки,

функціонуючу військову організацію, яку не потрібно створювати заново з появою нової загрози,

безпрецедентну взаємосумісність озброєння, розвідувальних, комунікаційних систем.

«НАТО та інші наші альянси — це не благодійність. Вони грунтувалися на холодних розрахунках американських інтересів, які також, що справедливо, надало численні побічні вигоди нашим союзникам», — сказав ексрадник Трампа.

Щодо саміту НАТО в Анкарі, Болтон зазначає, що ніхто не може передбачити настрій нинішнього американського президента чи тривалість його концентрації уваги, що продемонстрував черговий нічний випад проти альянсу в четвер у соцмережі Truth Social.

«Головним пріоритетом для його колег-лідерів має стати принцип „не зашкодь“, особливо щодо України та Ірану. Якщо в Анкарі нічого не станеться, це вже буде перемогою альянсу», — сказав він.

Болтон наголосив, що метою має бути, щоб до 20 січня 2029 року «збереглася хоч якась подібність живого НАТО».

«Якими б не були емоції лідерів з приводу Трампа — це не час отримувати бали для особистого чи національного політичного порядку денного. Якщо є сумніви, що сказати у тій чи іншій ситуації — краще посміхатись і казати „дякуємо за трильйон Трампа“», — додав він.

Саміт НАТО в Туреччині — що відомо

У вівторок, 7 липня, в Анкарі офіційно стартував саміт НАТО, на якому зібралися лідери 32 країн блоку.

Як зазначало агентство Reuters, ключовим тлом цьогорічного саміту стане жорсткий тиск Трампа на Європу щодо збільшення витрат на оборону, а також багатомісячна напруга між США та іншими країнами військово-політичного блоку, зокрема через розбіжності щодо Гренландії та війни в Ірані.

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Окрім цього, однією з провідних тем зустрічі лідерів НАТО в Туреччині стане поточна ситуація у війні РФ проти України. Напередодні саміту Росія розгорнула справжній «балістичний терор» проти Києва, завдавши по столиці України низки масованих ударів із використанням десятків балістичних і крилатих ракет, зокрема гіперзвукових Цирконів, а також сотень ударних безпілотників.

На полях саміту також відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом. У Білому домі повідомили, що вона запланована на середу, 8 липня, та має початися о 14:30 за київським часом.