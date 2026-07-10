У Росії на тлі нової пожежі на НПЗ у Москві визнали, що паливна криза виникла через «прильоти»

Заявлено як пожежа в районі НПЗ Капотня в Москві (РФ), 10 липня 2026 року (Фото: Скриншот видео / Exilenova+ / Telegram)

Віцепрем’єр країни-агресорки Росії Олександр Новак повідомив, що на паливному ринку виникли «проблеми та є дефіцит» через «прильоти» безпілотників.

Про це в п’ятницю, 10 липня, повідомляє російське пропагандистське видання РБК.

Новак поскаржився, що російські нафтопереробні заводи (НПЗ) «частково виходять із ладу та йдуть на ремонт через прильоти» БПЛА.

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При цьому він стверджує, що потужностей для переробки палива в Росії зараз достатньо.

Тим часом у Новосибірській області РФ місцевим компаніям рекомендували перевести співробітників на віддалений формат роботи та зменшити споживання бензину, пише російське видання Meduza з посиланням на постанову регіонального уряду.

Жителям, своєю чергою, рекомендували обмежити пересування на власних автомобілях територією області та за її межами до скасування режиму підвищеної готовності. У Томській області РФ через паливну кризу посадовцям радять частіше проводити наради в режимі онлайн.

Видання наголошує, що паливна криза охопила вже практично всі регіони РФ. Найскладніша ситуація — у Забайкаллі, де водії розповідають, що стояли в чергах кілька діб.

Раніше в п’ятницю в Московській області РФ оголосили ракетну небезпеку, а в мережі з’явилася інформація про пожежу в районі нафтопереробного заводу Капотня в Москві .

Також уночі безпілотники атакували столицю країни-агресора. Російська влада повідомляла про роботу ППО в ніч на 10 липня. Через загрозу аеропорт Домодєдово тимчасово призупиняв приймання та відправлення рейсів.